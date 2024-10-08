梁朝偉自爆做監製開戲　親自挑選班底：咁先做到想做嘅嘢

影帝梁朝偉今晚（8日）現身港島區出席滙豐活動。他表示自己已經很久沒有接拍香港廣告，當被問及理財能力時，他坦言不擅長，笑說：「交給專業人士處理。（太太？）當然係銀行啦，正如演戲係我專業，佢哋點會比我更識演戲呢？」

此次參與廣告拍攝的原因，是因為這個廣告是由他信任的幕後班底負責。當被問到未來是否會多拍香港廣告時，他表示不會刻意追求，認為接到的工作都是緣分，最重要的是自己喜歡，就像拍電影一樣。

梁朝偉透露有很多人找他拍戲，因此有許多劇本需要閱讀。不過，他認為自己親自製作的電影會更好，故已計劃擔任電影監製，親自挑選導演和班底。他強調：「因為自己先會做到自己想做嘅嘢，好多嘢都會係你控制之下，同埋我係呢行都做咗42年，等都唔係辦法，要主動啲。」不過他也提到自己目前正在放假，暫時未開始實施計劃，最快要到明年夏天才會付諸實行。但他已經有初步構思，預計電影將結合劇情與少量動作，他表示：「不過首先要洗吓導演腦。（自己會唔會參演？）當然會。」他自認已經進入演員生涯的最後階段，想在這一階段實現自己的想法，補充道：「依家都係好初步嘅階段，寫劇本，諗個劇情可唔可以實行到，搵班底，呢啲都唔係一日半日可以搞掂。」

提到相隔16年最近他重遊不丹，梁朝偉表示其實中間曾回去過一次，但那次是為了拍攝電影一個鏡頭，他指這次去主要是放假，並且不丹是一個難得的休閒地方，遊客少，自然景色優美，讓他回憶起了許多往事。他還提到在泰國曼谷停留，品嚐當地美食，覺得整個旅都好正。至於下一個旅程，他表示尚不確定，但即將前往東京國際電影節擔任評審，並需觀看15部電影。

談及他首部歐洲電影《Silent Friend》，梁朝偉透露為了這部電影，他花了半年時間準備，為角色閱讀了許多平時不會接觸的書籍，增進了對腦神經科學和植物學的認識，同時參觀了許多博物館和美術館，收穫頗豐。關於參演舞台劇，他表示目前需要專注於電影製作，無法一心二用。當被問及是否擔心記不住舞台劇的對白時，梁朝偉激動地回答：「你試試問我啲對手，我幾時會記唔住對白？」