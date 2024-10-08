余香凝聖誕舉家出遊享天倫樂　廖子妤搏殺事業未諗結婚

影后余香凝與好姐妹廖子妤今日（8日）齊齊出席活動。談到日前於社交平台上載了一批旅行相，余香凝Sweet爆表示：「兩公婆去咗東京過二人世界，我哋好耐冇試過咁，對上一次已經係去年老公陪我出席東京國際電影節時。今次去咗5日，覺得又再增進咗大家嘅感情，重拾拍拖的感覺。」

不過原來返港後，小倆口爭取休息時間，竟然「分開瞓」：「嗰幾日真係攰得滯，所以老公去咗老爺奶奶屋企休息，分開瞓時係為咗覓得真正休息嘅地方。」她又指已跟丈夫計劃明年歐遊，而即將到來的聖誕，她則希望舉家出遊享天倫樂。

問到廖子妤可有羨慕好姊妹有美滿家庭，自己與男友有否打算結婚，她坦言自己正處於搏殺期：「我都想同依家啲新人講，叫佢哋唔好上得咁快，因為我自己都未企穩。我想儲多啲能量喺工作方面先，組織家庭未必係依家我想要嘅。」她又指與男友各有各忙，暫時已有個月時間未有見面，大家一齊為事業努力。

至於她主演的電影《搖籃凡世》入圍本屆東京電影節，廖子妤坦言因有工作在身，屆時未必能夠親身赴會，但她聞得自己憑此片，成為本屆金馬獎影后遺珠：「好似差幾票我就入圍嘞，自己未試過喺金馬獎爭獎，會繼續努力，為我嚟講好似喺金馬獎又行前咗一步咁。」她於戲內與許恩怡有不少對手戲，二人已經默契相當，廖子妤更大贊對方思想成熟，而最近二人再次搭檔，與余香凝拍攝新戲，3人成功建立感情。

至於謝君豪與Edan（呂爵安）於新劇《光明大押》內鬥演技，他坦言年前於電影《過時過節》內雙方已經合作過，但今次再碰面覺得Edan改變了不少；「佢好幽默又有靈活嘅想法，識得將自己嘅嘢融入角色內。佢以前講嘢係好快，依家已經把握到咬字清晰，真係有好大進步。」