家陣搵食艱難，好多打工仔都要身兼兩職，原來喺日本寫真界，女優打兩、三份工嘅情況相當普遍，畢竟單靠出寫真，收入好有限，好似長腿高妹森望乃，日頭係健身教練，夜晚就做女公關，好似唔使休息，絕對稱得上係工作狂！

高挑好波

呢幾年，多咗唔少身材高挑嘅靚女喺日本寫真界搵食，好似七瀨奈奈、片山萌美、篠塚心愛、染谷有香，同埋今日為大家介紹嘅森望乃！

透過參加選美活動「Miis Young Champion」而躋身藝能界嘅森望乃，現年29歲，算係一位美艷佳人，面尖尖，眼大大，有啲姊系氣質，笑容甜美帶親切感。講到身材方面，阿妹有4大賣點，第一高度有成5呎7吋，第二雙腿又長又靚，第三條腰夠晒纖幼，第四係心口有對34E車頭燈，望落圓潤堅挺，可輕易夾出誘人深溝，就算外形有啲膠膠哋，相信冇乜嘢人會太介意。

身兼多職

話說靠選美入行嘅森望乃，當初係以美少女團體「Young Champion學校 音樂部」成員身份出道，待歌舞造詣日漸成熟之後，獲邀成為另一支美少女組合「SAY-LA」嘅第一代成員。

由於望乃希望專心為組合效力，曾一度暫停寫真工作，直至從組合畢業，才重返寫真界。後來阿妹一手創辦美少女組合「Venus Parfait」，仲擔任其中一員，希望繼續喺舞台上尋覓理想。不過，有理由相信森望乃係一名工作狂，事關佢喺早前透露自己有兩份工在手，日頭擔任私人健身教練，夜晚就會去六本木一間夜總會做女公關，陪吓客人飲酒吹水，睇嚟佢都幾識得為自己打算喎！