12月照有台風襲港　告五人首登陸亞博

在台灣爆紅的樂圑告五人，今年入圍第35屆金曲獎《最佳樂團獎》、《最佳華語專輯獎》及《年度專輯獎》，最終以專輯中《又到天黑》一曲奪得《年度歌曲獎》，而樂圑宣布將於12月21日登陸香港亞舉行香港站演唱會。

消息一出，港歌迷不停於樂圑的官方社交媒體上留言：「終於來了。等你們好久！」、「超級興奮，希望撲到飛」，而告五人收到歌迷的留言也非常開心：「沒想到香港歌迷期待已久，他們同樣非常期待第一次跟香港歌迷相聚。」

早前告五人就特別抽時間來了香港兩天做宣傳，除了接受媒體訪問外，也用工作餘時間到香港特色地方打卡，第一個目的地竟然是金鐘附近的一條天橋，只因懸掛着充滿香港特色的路牌，路牌寫着「所有目的地」，三人齊聲笑道很有意思：「 Wow ！所有目的地真的非常有趣，我們一路做音樂走來，也希望我們的音樂可以到達世界上所有目的地呢！」

繼而再去鰂漁涌的怪獸大廈參觀，怪獸大廈是不同外國電影及歌手也曾選址拍攝MV的地方，抵埗後，告五人驚訝：「怪獸大廈給人那種的密集式壓迫感覺。」而成員雲安更驚問：「嘩，我剛走上來看到貼着出售房子的廣告，這裏樓價是 600多萬？港元？嘩！」

香港對告五人來講也非陌生地，其的大熱歌《法蘭西多士》是於6年前來香港參與音樂節演出後，坐地下鐵時創作出來， 3人更曾經游走旺角、油麻地影照留念：「那時還不是很多人認識我們，但香港的美食令我們十分難忘，尤其雙皮奶、西多士、魚丸啦，很多很多，哈哈。當時我們來唱歌，記憶中好像才200多位觀眾，今次再來已經是亞博，感覺好奇妙。」

告五人有一首歌名為《帶我去找夜生活》，問可有探索香港夜生活？成員犬青笑言：「其實我們都是沒夜生活的人，我們很早就睡，10、11點就睡覺了。今次我們有再重返旺角， 尋找7年前於香港旺角拍過合照的同一條街，像尋寶一樣。感覺很特別，路上還遇上了穿着我們演唱會T-Shirt的歌迷，真的很開心。」團長哲謙就表示：「今次來宣傳，工作做了，要吃的都吃了，一樣也不少，非常開心，很期待12月香港站時，跟大家演唱會上碰面。是否會唱廣東歌？我們也希望，到時候再告訴大家吧。」