【是日通勝】

農曆九月初七

甲辰年 甲戌月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：晚上11時至1時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、動土、安葬

忌：修廚、取魚、搭廁

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：20、38、27

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

金牛座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

雙子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

巨蟹座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

獅子座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

處女座：身心不在狀態，重要事宜留待明天才處理。

天秤座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

天蠍座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

人馬座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

山羊座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

水瓶座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 易犯錯

鼠：是日沖煞，情緒不穩，容易做錯決定。

牛：耐性不足，容易衝動，有機會得罪人。

虎：留意健康問題，有必要調整作息習慣。

兔：運勢糟糕，處理錢銀問題要加倍小心。

龍：財運不錯，但涉及大額投資仍需審慎。

蛇：棘手問題得到解決，工作前景會變好。

馬：心浮氣躁，易因一時意氣而亂講說話。

羊：桃花運超強，單身者易吸引異性注意。

猴：毋須為現狀感悲觀，謹記希望在明天。

雞：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

狗：花太多時間在工作，易忽略伴侶感受。

豬：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

行為知品格之坐姿

相學可以分為靜態和動態，靜態相學即一般廣為人知的面相學。至於動態相學，則是從行為舉止及動作，例如坐姿及走路姿態來觀察其真實性格。今次先來談談坐姿。

坐姿端正：有貴氣

無論男女，如果坐着時能紋風不動，腰背挺直，坐姿端正，此類人一般都帶有貴氣，而且學問亦較佳。

向前傾：做事粗心

如果坐着時，身體不自覺的向前傾，代表為人容易焦慮不安，集中力亦不足，做事粗枝大葉，容易忽略細節。如果在年輕時出現此種相格，人緣運會較差。

手腳橫張：難相處

無論坐在梳化或辦公椅，都喜歡把雙腿擱在茶几或桌子上；再加上兩手枕在頭後者，擁有很強的支配欲，喜歡發施號令，作風也較自我。如坐着時，手腳橫張或霸佔特多地方的人，性格自我，很容易開罪別人，人緣不佳以致影響工作表現，財運也不暢順。

腳印印：為人隨便

古語有云：「人搖福薄，樹搖葉落。」即坐着時不停抖動膝腿，代表其人不易聚財，個性也較隨便。很多時會衝口而出得罪人，容易失言。如果身為女性，坐着時不停抖腳，感情運更會較多波折。

翹腳：好壞參半

愛以左腳疊右腳坐的人，做事三思而後行，但略嫌猶豫不決；至於右腳疊左腳者則為行動型，凡事喜歡主動出擊，但同時因為較莽撞而容易撞板。