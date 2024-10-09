【勇闖荷里活第2擊】吳宇森《斷箭行動》原主角另有其人？

吳宇森連續兩年有新片推出，先是去年的「無對白電影」《無聲夜》（Silent Night）以及上月推出的《喋血雙雄》（The Killer）新版，而早前吳導演亦為即將拍攝的未定名歌舞片籌備，再次活躍影壇。回顧吳宇森在荷里活拍攝的電影，由首部《終極標靶》（Hard Target）至今已拍了共8部電影，吳導演於8部荷里活作品中與多位巨星合作過，其中最常用就是尊特拉華達（John Travolta）與尼古拉斯基治（Nicolas Cage），他與吳導演先後兩度合作，今次為大家回顧就是1996年「舞王尊」主演的軍事電影《斷箭行動》（Broken Arrow）。

《斷箭行動》是吳宇森於美國拍攝的第2部作品，屬他最拿手的「雙雄式」電影，由當時憑《危險人物》（Pulp Fiction）咸魚翻生的尊特拉華達（John Travolta）夥拍80年代青春偶像基斯頓史利達（Christian Slater）。尊與吳宇森因《斷》合作愉快才孕育之後的《奪面雙雄》（Face/Off）再次合作。

不過原來編劇家Graham Yost早於80年代已寫下《斷箭行動》的劇本，當時Cannon電影公司已買下版權欲開拍，而電影公司更在電影雜誌賣廣告宣布影片將由當時於荷里活冒起的兩位男星湯告魯斯（Tom Cruise）與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演片中兩位空軍機師，並由當年執導湯告魯斯走紅之作《壯志凌雲》（Top Gun）的英國導演東尼史葛（Tony Scott）與金牌監製拍檔Don Simpson與Jerry Bruckheimer擔任聯合監製，不過最終影片開唔成。輾轉間劇本交到二十世紀霍士電影公司手上。

據知由於Graham Yost當年創作的《生死時速》（Speed）大受歡迎為二十世紀霍士帶來不少利潤，亦成功邀請到當年走紅的尊特拉華達任男主角，所以二十世紀霍士高層即時「扑鎚」開拍《斷》片。由於「明星效應」關係，影片於1996年2月9日開畫時票房大賣，於北美開畫首個周末票房已高達1,558萬美元（約1.21億港元），之後更成為3星期票房冠軍，最終被成龍的《紅番區》擊敗取代冠軍位置。《斷》的全球累積票房收入高達1.5億美元（約11.7億港元），吳宇森亦因而成為灸手可熱的荷里活當紅導演從此片約不斷！