郎朗送禮成笑柄　疑遭G-Dragon嫌棄

韓國天圑Big Bang隊長G-Dragon （GD）傳出將於10月25日推出新碟，宣布正式回歸樂壇後，即傳出耐人尋味的「棄碟」風波，而被他「遺棄」的則是享負盛名的內地鋼琴家郎朗。

近日有網友在社群分享，指於韓國首爾一家書店「尋寶」，結果擸到一張碟上的上署寫住「Dear,G-Dragon yours」，下署是郎朗的親筆簽名，還有附有日期為2016年3月23日，相信是郎朗於8年前的深圳音樂盛典中，難得跟幾位Big Bang隊員同場，故特別將自己的親筆簽名專輯送給Big Bang作「見面禮」，郎朗更和5位Big Bang拍大合照留念。

由於該「見面禮」理應由GD珍藏，可是卻離奇出現在書店，令網民個個柯南上身，熱烈討論唱片的由來，結果有網友懷疑GD可能隨手掉郎朗的簽名專輯，亦有粉絲認為應該是GD前經理人公司YG娛樂工作人員所做的，並非他本人所為，又分析指該音樂盛典後，Big Bang即展開巡演，簽名專輯應該交由工作人員保管，而GD在當兵入伍後，前公司將他的咖啡館轉手，推測應該是哪時將郎朗的簽名專輯「遺失」。此外，另有網民覺得GD重返樂壇之餘，「棄碟事件」即登上熱搜，有人陰謀論指可能有人想借郎朗蹭熱度。