已故「貓王」女兒出書爆兒子吞槍自殺後太傷心伴屍兩個月

已故美國搖滾樂壇巨星「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley),去年1月在洛杉磯家因小腸阻塞併發症離世,終年54歲。原來死前正撰寫自傳《From Here to the Great Unknown》,而死後由她的影星女兒Riley Keough代母完成,自傳於昨日面世,麗莎瑪莉於書中大爆家族秘聞,其中提及兒子Benjamin2020年吞槍自殺身亡令她極度傷心,並將兒子的屍體留在家中長達兩個月。

書中提到她於兒子死後一度考慮將他在夏威夷還是在田納西州「恩典園」(Graceland,即貓王故居及長眠之地)安葬,由於加州沒有要求立即埋葬的法律,所以她在下決定前把兒子的屍體放在她位於加州家中一個單獨小屋內,並將兒子放在55度的溫度下以保存屍體。麗莎瑪莉於書中亦直言陪伴兒子的屍體有點古怪:「我認為比着其他人咁嘅情況一定嚇X死,但我唔會。」最終兒子在「恩典園」安葬,與外公「貓王」與麗莎瑪莉一同埋葬。

除了亡子之外,麗莎瑪莉亦於書中提及前夫已故樂壇巨星米高積遜(Michael Jackson,MJ),她大爆認識當時35歲的MJ時他自爆當時仍是處男。