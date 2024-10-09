韓妹「7點法用香」　打造超長持香

作為精緻的都市麗人，香水早已成為日常生活中不可或缺的一部分，可能是出門前噴一噴，在喜愛的香氣中迎接美好新一天；又或者是晚上睡覺時的安神香。不過，無論是何種用途，相信如何讓香水持久飄香，都是各位愛香人士用香時的終極目標。不妨試試南韓女生都在用的「7點法用香」，無論甚麼季節都能超長持香。

香水分類

想要香水持久，首先要選對產品，因為香水的持香與香精濃度息息相關。市面上常見的香水大致可依照香精濃度得高低劃分為香精（Parfum）、香水（Eau de parfum）、淡香水（Eau de Toilette）和古龍水（Eau de Cologne），四者香精濃度和持久度依次遞減。Parfum香精濃度20~40%，香味維持約12小時；Eau de Parfum香精濃度10%~20%，香味可維持約8小時；Eau de Toilette香精濃度5~15%，香味可維約6小時；而Eau de Cologne香精濃度1~3%，香味可維持約4小時。倘若想要由朝至晚都能聞到香氣，就要選擇前兩者。

韓式7點法用香

選擇適合的香水類型後，噴灑的技巧也至關重要。以下的韓妹都在用的用香技巧，能讓你的香水更持久、更自然地散發：

1.耳後：由於雙耳後側分布着靜脈血管，是體溫較高的部位，能夠幫助散發香氣。輕輕噴灑小量香水，香氣會隨着體溫慢慢釋放，而且這個部位較為隱蔽，摩擦較少，更能延長持香時間。

2.胸口處： 在胸口噴灑小量香水，讓香氣與肌膚的溫度融合，如同自身散發出的自然體香。香氣會從衣領間緩緩溢出，持久而迷人。

3.手肘內側：手肘內側皮膚細嫩，能更好地保留香氣。同時，手臂的活動也能幫助香氣的擴散，舉手投足之間都是香氣。

4.腰部左右兩側：腰部兩側是隱秘而性感的部位，加上衣物的遮擋，噴灑香水後，淡淡的香氣會從內而外散發，營造若有似無的體香。

5.大腿內側：腿內側同樣是體溫較高的部位，輕輕噴灑香水，走動時，香氣會隨着步伐自然散發，增添魅力。

6.小腿肚：尤其適合穿裙子的時候，在小腿肚噴灑香水，裙擺搖曳間，香氣也随之瀰漫。

7.髮絲：想讓秀髮也散發迷人香氣，可以將香水噴灑在梳子上，再用梳子梳理頭髮，避免香水直接接觸髮絲造成損傷。這樣每一次轉頭或是髮絲垂落時，都能散發陣陣香氣，