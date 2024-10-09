粉碎分手合約傳聞！Taylor Swift雀斑妝捧男友場睇比賽high爆

美國流行樂壇天后Taylor Swift與美式足球員男友Travis Kelce拍拖至今已有1年多，而上月有網民爆2人有「分手協議合約」並列明將於上月28日宣布分手。上周Travis 35歲生日女友未見一同慶祝亦缺席兩場男友的比賽因而再惹來分手傳聞，前晚（7日）Taylor終於現身睇男友比賽粉碎分手傳聞。

Taylor穿上黑白格仔露肩長裙，而面上化了閃爍的「雀斑妝」，她與父親Scott等人一同在貴賓包廂睇比賽齊齊為Travis打氣，Taylor睇得肉緊興奮攬住父親尖叫非常投入。事後她與男友合體並與其他「球星太太團」一同飲酒慶祝，心情勁靚的Taylor與同行友人生鬼自拍。據消息人士指Taylor之前缺席男友生日及比賽的原因是為了下周五邁阿密演唱會作準備。

另方面，樂壇盛事《2024年歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）去年以巴衝突而取消舉行，今年將復辦並於11月10日在英國曼徹斯特舉行。今屆提名名單公布，Taylor獲7項最多提名暫時領先，她獲多個大獎包括最佳音樂錄影帶、流行音樂錄影帶以及最大粉絲團隊等提名。而僅次於Taylor就是幾位美國天后Ariana Grande、Billie Eilish以及Sabrina Carpenter 等，她們各獲5獎提名。其中Billie、Sabrina與Taylor等爭奪最佳歌手獎。