【簡潔生活學】18/22以外的美麗光芒

早前本港某電視台搞了一個選美真人Show節目，主要是招募35至50歲的「美魔女」來參加。要鬥靚鬥身材，還要挑戰膽量、體能、口才及智慧等等，比起傳統選美比賽，要求有過之而無不及！

雖然我沒有特別追看，但偶爾在社交傳媒上看到報道也會留意一下，當中不少是媽媽級卻擁有凍齡臉孔，身材也Keep得好：馬甲線、蜜桃臀，比起年輕女子絕不輸蝕，能夠保持這種狀態，我敢說：必定下了苦功！我也是媽媽，所以了解產後身體上出現不少變化，加上隨年齡增長，新陳代謝減慢，如果在運動及飲食上不加倍努力，好好保養自己，是不可能擁有這種狀態。

這班「熟女」，能夠有勇氣踏上選美舞台，實在令人佩服，因為世人對女性的年齡都「很Mean」，過25歲已被人叫做「中女」，過30必惹來閒言閒語指指點點：一把年紀走出來獻世咩！

其實任何年齡的女性，也有不同的美，年輕的青春美、年長的知性美，各有千秋。最重要是了解自己的長處、展現出個性與魅力，人生要活得精彩。就像早前南韓一位年過80的婆婆Choi Soon-hwa，因為環姐取消了參選年齡上限後，在子孫支持下，報名參加環球小姐南韓區選拔賽，成為最年長佳麗，並躋身32強，雖然未能奪冠，但卻贏得最佳衣着獎。

雖然她年輕時被丈夫拋棄，獨力撫養兩個孩子，本來68歲退休，但為了家計和還債，便回到醫院工作，因為有病人讚她漂亮，提議她當模特兒，最終在女兒支持下，報讀模特兒課程，以74歲高齡成功投身模特兒事業，為時裝雜誌拍硬照、接拍廣告等。

她過去受訪時曾稱「年紀只是一個數字」，「我有勇氣把握機會和接受挑戰」。對啊～女人要自強要有夢想，散發出的光芒，足以照耀自己和身邊人。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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