許軼孖Ivy So街拍　阿Gao：影到你哋兩個好矮

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與許軼（Day）早前到了巴黎時裝周，兩人拍了一條名為《琳時杜拜軼》的短片放上社交網，分享由港出發往巴黎，轉機杜拜時的所見所聞，她們表示：「杜拜轉機9個鐘可以做啲咩？睇吓我哋用3個鐘去咗邊」雖然全程只有Ivy及Day出鏡，旁白卻由不在現場的成員Gao負責，她們更特別鳴謝Gao「原本諗住自己配音，點知完全失去咗聲音，誠意邀請到重量級旁白，即興用咗1分鐘令影片生色不少。」

條片本身內容好豐富，但加上Gao的旁白令整條片的搞笑度上升另一個層次，當兩人跟同全球最高建築物影相時，Gao神來之音講了句：「影到你哋兩個好矮」，當她們品嚐201元的金箔咖啡，旁白Gao忍不住吐槽「咁鬼貴，嘥晒啲錢」，期間她笑指「你哋啲字幕好癈」，又將「搭無人駕駛返機場」講成「無人搭駕駛鐵路返機場」，最後見到螢光幕變黑，她驚訝謂：「仲乜黑咗，吓，咁就完！」Gao完全憑把聲搶晒Fo，網民都大讚Gao「好笑，條reel本身100分，依家有Gao加持變999分、「已經loop咗呢條片好多次聽旁白」、「有冇出糧畀旁白」、「旁白最精彩」，大家都期待再有Gao配音的其他作品。