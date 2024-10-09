「墨 x 驗」港台水墨　交流與碰撞　跨界與融合

【特約報道】香港現代水墨畫會自1977年由劉國松教授帶領學生創立以來，已耕耘了47個春秋，作為一個民間團體，見證了水墨畫的發展與變遷，還能在其中扮演不可或缺的角色，成為香港藝術界的其中一股力量，背後其實是抱持著一個堅定的信念。畫會堅信水墨不僅是一種藝術形式，更是文化的「傳承與創新」，因此一直努力與奉獻，秉持著「墨 x 驗」的精神。

畫會在過去數十年裏，致力提升香港的新水墨風潮與文化，比方19年前開始跟「上海市對外文化交流協會」合辦 4 地水墨聯展，至今仍在促進滬、港、澳、台之間的深度交流。約8年前向香港中文大學專業進修學院籌辦的「新水墨文憑課程」提出建議，並由3 位畫會會員參與部分教學，至今已培養6屆接班人，為水墨界注入生力軍。4年前首創每年1次的大型水墨「主題展」，並實現了跨門派、跨年代、跨媒介的理想。今年，更邀請台灣畫家親臨香港參與交流展和學術講座，讓兩地藝術家直面學習和互相啟發。這些都是「墨 x 驗」的明證。

「墨 x 驗」是一個富有深意的展覽標題，既體現了傳統水墨的精髓，又彰顯了創作者的探索精神，更強調交流、實驗、創新的重要性。「墨」象徵傳統文化的深厚底蘊，「驗」反映勇於從傳承中走出創新道路的精神。把「墨」與「驗」相乘，就是「交流與碰撞，跨界與融合」，展現港台兩地藝術文化的互動，以及水墨與其他形式的融合與實驗，還涵蓋了多元思想、媒介和表現方式，讓大家能夠真切地體會港台水墨的實力和魅力。

展品除有二維畫作外，還有三維、立體、裝置、影像、跨媒介，以及借助電腦或人工智能而成的作品。此外，作品的內容亦甚為豐富，有描繪山水意象；有寄寓人生感悟、佛道哲思或環保意識；有表達凄美的愛情或音樂的韻律；有反映對戰爭、時局的憂思，或對大自然生命力、女性力量的歌頌；也有探索人工智能與藝術創作之間的互動和影響；還有嘗試表現書畫合一的意趣，或重新演繹古代文人畫的山水美學觀。整體來說，是次展出的作品教人目不暇給，勾畫出新水墨多元而燦爛的圖景。

------------------------

參展藝術家

香港28人：

陳成球，陳詠怡，陳燕雲，張亞洲，張有法，張綺娜，江玉庭，范 欣，康雁屏，葉兆強，李景民，梁志榮，梁燕妮，派瑞芬，岑苑樺，冼 紈，蕭惠卿，杜之外，董 慧，黃約翰，黃家偉，黃廸華，黃宏達，胡小萍，游梅珍，楊國芬，益 行，余妙仙

台灣13人：

林象元，蘇玄德，連 瑜，許秀蘭，吳珮華，陳煖慧，劉振富，賴信平，曾盈齊，簡品淑，黃少貞，楊麗芬，邱 琦

展覽資料

展覽：墨 x 驗 —— 港台水墨交流展暨香港現代水墨畫會年展2024

展期：2024年10月13日至17日（10:00-19:00），10月18日（10:00-17:00）

地點：香港大會堂低座一樓展覽廳

教育及推廣

1） 台灣畫家分享會

台灣藝術家：蘇玄德，楊麗芬

日時：10月13日（星期日）15:00-15:30

2） 藝術座談

主題：香港現當代水墨藝術的未來

主持人：杜之外

講者：鄧海超教授（香港浸會大學視覺藝術院客席教授）

吳秀華博士（香港大學美術博物館前任館長）

黃琮瑜（香港數碼水墨藝術家）

賴筠婷（香港新工筆藝術家）

楊國芬博士（香港現代水墨畫會會長）

日時：10月13日（星期日）15:30-17:00

3） 水墨工作坊

• 中小學工作坊 : 10月14日（星期一）10:30-12:00

• 社福團體工作坊：10月14日（星期一）14:00-15:30