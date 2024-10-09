「隱形女俠」謝茜嘉艾芭睇羅拔唐尼演話劇惹合作懷疑

荷里活女星謝茜嘉艾芭（Jessic Alba）近日於社交網站分享與男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的合照，她暗示看完他主演的話劇，並大讚他表演出色。照片曝光後即惹來粉絲揣測他們將會在漫威（Marvel）超級英雄電影中合作。

艾芭與唐尼先後主演過漫威超英片，前者於2000年初在《神奇4俠》（Fantastic Four）中飾演「隱形女俠」，而唐尼則在後來的《鐵甲奇俠》（Iron Man）任男主角並因而令事業彈起。而早前唐尼宣布「改正歸邪」於未來的《復仇者聯盟》（Avengers）系列中飾演大奸角「末日博士」，「末日博士」之前已在《神》中與「隱形女俠」交過手，因而令一眾「漫粉」懷疑艾芭將有望加盟《復仇者》。查實過往艾芭亦表明樂意回歸「漫威電影宇宙」（MCU）再演該角色。她當時說：「當然樂意再演。我好喜愛那個角色。我對MCU持開放式態度。我係所有超英故事嘅fans，亦係我人生中最好嘅其中一個時光...所以如果佢哋要我，肯定會返嚟。」

艾芭於兩集《神奇4俠》中飾演「隱形女俠」，後來「大換血」拍攝過新版，而去年漫威再宣布拍攝新版《The Fantastic Four: First Steps》並找來威尼斯影后Vanessa Kirby飾演「隱形女俠」並安排於來年上映。