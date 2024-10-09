陳凱詠送機票包包益粉絲　豪言唔使靠男人養

歌手陳凱詠（JACE)和運動員歐鎧淳今日（９日）出席慈善活動，陳凱詠一身蜜糖膚色，透露剛從希臘旅行返港，開心自己不在港期間粉絲幫她不停做宣傳跳唱新歌《我養你 Pamper Ü》，她表示：「粉絲太好，所以我放假返嚟會有好多送禮活動，會送機票、名牌手袋、staycation ，仲有好多。」她指新歌主題希望大家錫自己和氹自己開心，所以都要氹一下粉絲。自己也愛錫自己，像之前去旅行，與朋友享受陽光與海灘，問旅行期間可有艷遇？她指艷遇尚未發生，又講笑身邊男士都是男同性戀者。問她可想如歌名般被人養？她說：「我自己識養自己，最緊要對自己好，唔使伴侶養我，識錫自己嘅人，就會遇到身邊識錫你嘅人。」

提到今次活動首次擔任大使，而且可以與好友歐鎧淳一起參與跑山，感覺開心，歐鎧淳之前也試過揹水跑山，也感覺辛苦，認為跟游水運動不同。問JACE會否縮沙？她笑言先練習，看情況再決定，覺得練習體能，對唱歌亦有好處，負重又可以鍛煉全身肌肉，歐鎧淳指JACE平日跳舞也屬於強烈運動，鍛煉心肺和腳，認為JACE可以應付到跑山，JACE覺得跑山最緊要意志，但笑言自己意志薄弱，在歐鎧淳面前不敢自認運動型，問她們可以相約一起練習，JACE笑言擔心練跑會變了行街飲茶。