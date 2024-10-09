顛覆傳統　本地名物變奏

說菠蘿包是本地名物相信冇乜人會反對，傳統的脆皮面味道單一，最近就有餅店與多個團體合作，創作了顛覆了傳統口味來，並分階段推出。此外，有本地餅家以秋日郊遊及露營為靈感，推出了一系列主題露營禮盒，為大家帶來獨特滋味。

驚喜口味

要數麵包中的本地代表，菠蘿包絕對是位列三甲之一，有慈善機構就與一間本地餅店及中學合作，推出了「Re-imagine 菠蘿包」企劃，讓一班少數族裔中學生重新定義香港名物菠蘿包，帶來全新口味並由即起至11月中旬分階段推出，3款口味分別是「人氣開心果口味」、「濃郁石板街口味」及「菲律賓家鄉口味」。於即日至10月20日登場的果心果口味外層布滿香烤果仁碎，內藏濃滑開心果軟心，帶來多重質感，顛覆了這款麵包的傳統框框。至於在11月4至17日推出的「菲律賓家鄉口味」亦令人相當期待，尤其是芝士控，事關用上軟滑半溶芝士融合微甜香芋，令鹹甜味道達致平衡，令人一試難忘。

萌趣可人

本地老字號餅家不時都會有新搞作，隨住清爽秋天而與主題樂園一眾角色推出了全新露營禮盒，內有多款本地人氣的酥餅，好似蝴蝶酥、芝麻餅等，3款露營主題小食禮盒分別是「露營車什錦禮盒」、「相機什錦禮盒」和「什錦果味金酥禮盒」，當中的「露營車什錦禮盒」盛載鬆軟中帶點酸甜的小紅莓牛油曲奇、香濃朱古力味加上香脆杏仁片的杏仁朱古力曲奇及香脆的花生脆糖，猶如一輛身的禮盒盒身則飾上兩對角色戀人興致勃勃地駕著露營車秋遊約會的畫面，甜蜜蜜得很。至於外形猶如一部相機的「相機什錦禮盒」，內有香甜酥鬆的角色造型鳳梨金酥及小紅莓金酥，旅有香脆可口的芝麻餅及特濃朱古力蛋卷，吃完仲可以繫上禮盒附送的頸帶，揹住「相機禮盒」秋日出行呢！小食禮盒以外，餅家亦推出了主題「野餐墊」，印有經典多個角色，色彩繽紛又實用。另外，餅家去年首次推出的公主系列小食禮盒今年載譽歸來，四位人氣公主角色同框登場，小朋友品嘗完牛油蝴蝶酥、玫瑰曲奇、士多啤梨曲奇和紅菜頭蝴蝶酥後，禮盒仲可以變身成首飾鏡盒呢！