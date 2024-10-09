衛詩雅婚禮交晒畀未來老公　被陳家樂BB動搖考慮生育

英皇藝人衛詩雅（Michelle）今日（9日）穿上低胸晚裝出席護膚品牌活動，狀態十足的她將於明年2月中至月尾和醫美醫生男友周祉安（Kenley）結婚。談及日前二人秘訪教堂為行禮綵排，她說：「嗰日喺教堂度仲有其他準新人綵排，原來喺教堂行禮有好多規矩，有對新人仲綵排一次行禮畀我哋睇添。」

不過談到婚禮詳情，她就話：「好多嘢未定，交畀未婚夫搞，因為我要忙飛去夏威夷同東京出席影展，飛到12月。」她又慶幸有未婚夫一手包辦婚禮事宜，況且身邊又有經理人幫忙，她說：「啲衫都係經理人幫我試，不過我自己試咗裙褂，仲有預咗一套婚紗同晚裝，但未試，我覺得啲衫愈少愈好，因為結婚會好攰。」她預計喜宴會擺20至30圍酒席，主要招待她圈中朋友及未婚夫的同事，雙方家長則另外約食飯。

問到生育問題？她表示和未婚夫曾考慮不生育，因太大責任，但日前家訪陳家樂時，被他的初生BB融化，她說：「我係BB契媽，成功餵到佢飲奶，家樂同連詩雅都拍爛手掌，BB真係好得意，但又覺得7，8歲啲小朋友好討厭，所以都係諗吓先。」問到婚後可會減少拍親熱戲？她說會顧及另一半感受，所以接拍前先問對方意見，如未婚夫覺得不舒服，她就不接拍，直言：「咁我係有家室之人嘛。（咪少咗好多機會？）咁又唔係一定要拍親熱戲先有機會嘅。」