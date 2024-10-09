Ian身兼4職　鄭伊健大爆神秘關係

由藝人鄭伊健、男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）、蔡思韵領銜主演新片宣布於12月上映。電影為鄭伊健及陳卓賢首次合作，故事受導演自身創作時所遇的迷茫所啟發，而故事主軸關於一位音樂人面對創作瓶頸，選擇逃避而展開的一次療愈旅程，道盡人生在不同年齡階段的種種期盼與遺撼。

《久別重逢》由開拍至今一直保持低調，是日先行發布兩位男主角之前導海報及預告，伊健剖白二人之神秘關係：「呢部戲有兩個蘇昇華，一個係年輕版，另一個就有一番經歷。」提到二人今次因電影而結緣，伊健大爆原來跟二人都是歌手身份有密切關係，他說：「演出蘇昇華呢個角色，同Ian有密切關係，一來大家都演同一個角色，二來大家剛好都有歌手呢個身份，加上Ian懂得樂理，好適合演創作人呢個角色。另外，今次電影找了跟他於音樂上合作無間的好朋友陳光榮，參與電影原創音樂部分及提供意見，所以，拍攝時候就更事半功倍。

而飾演年輕版蘇昇華的Ian則透露：「今次我嘅角色係一個好鍾意音樂，但係好似唔識其他嘢嘅人，不善言詞，唔識表達自己。將自己嘅情感同相法放哂喺音樂度，好細個就立志做一個音樂人。」Ian更坦言角色或多或少有自己一部分的影子，說：「呢個角色同自己有少少相似，大家都唔係太喜歡說話，想將自己嘅想法，擺喺歌曲同旋律入面，唔係好主動好直接咁同人講出口。」

除了專注演出，Ian今次亦帶來自己的作品參與電影創作：「其實同導演有好多討論同交流，因為好多情節係需要自己參與好多，包括插曲是自己寫，當中有些情節係需要彈琴或者彈結他，由自己去諗點樣彈。」而電影歌曲《Tides》亦於前導預告中首度登場，由Ian身兼4職，擔任主唱、作曲、編曲，並與AP潘宇謙共同作詞。