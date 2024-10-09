本日日本：潮牌聯乘《鐵拳8》　必買型爆「惡魔化」眼鏡

作為電玩界格鬥遊戲神作之一的《鐵拳》系列，今年推出的新作《鐵拳8》最近與精品眼鏡品牌GENTLE MONSTER首度跨界合作，推出了以三島一八為靈感的「INFERNO」造型眼鏡。設計靈感來自三島一八惡魔化時頭頂出現的惡魔角與赤紅雙眼，只見鏡臂有着惡魔角的線條，而鏡片則採用橙紅色漸層曲面設計，整體風格張力十足，一戴上彷彿瞬間擁有三島一八的邪惡力量，吸睛度破表！購買「INFERNO」眼鏡更附送三島一八的拳擊手套造型盒子及運動背囊特典。

另外，即日起至11月23日GENTLE MONSTER東京青山店會舉辦期間限定店，店面打造成「三島道場」，店內會看到三島一平的巨型手套、道場地板圖案地氈、榻榻米墊及障子屏風，營造出一個特殊的空間。店內還設置了一座利用AR濾鏡拍攝的遊戲機形狀照相亭。你可戴上「INFERNO」拍照，相片效果更會經過特別處理，讓你恍如變身成《鐵拳8》中角色！而且等待照片出爐前，屏幕還會出現攻擊「INFERNO」的小遊戲畀你消磨時間呢！「INFERNO」眼鏡售62,700日圓（約HK$3,260）。