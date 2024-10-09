VIVA錄音改變唱法　聲音辨析度提升

英皇女團VIVA四位成員Ada（姜咏鑫）、Carina（李晞彤）、Macy（馬思惠）跟VALC（張鈊貽）第3首派台作品《Morning Call》正式上架，全新曲風令四位成員的聲音辨析度提升不少，港式清新風格的編曲輕快有力，甜蜜中帶點青春活力。

新歌曲風明顯跟之前在韓國錄製的2首作品《Topic Killa》及《DTR》有不同，四人表示唱法亦有所改變，以Sweet為主，Ada大爆錄音時自己長期被監製「督促」:「佢成日叫我『笑！開心！唔夠Sweet ！ 』咁樣，所以我長期喺錄音室入面，我真係諗住一個開心嘅早餐，然後笑住去演繹呢首歌。」舞蹈方面，4人坦言有進步，隊中主音Macy向來跳舞比較弱，這次不少網民大讚她有進步，為她打了一支強心針：「我見到有人Comment話我第3隻歌跳舞有進步，希望大家下一年再讚我唱歌又好咗、跳舞又好咗啦、表現力又好咗啦，所有嘢都好啦。」

歌曲簡單直接描述戀愛時忐忑的少女心事，又以咖啡因比喻對喜歡的人上癮，問到VIVA有否試過對人上癮，Ada表示曾對《怪獸公司》的角色「毛毛」上癮：「可能因為一開始佢嘅形象好嚇人，但其實佢內心係好溫暖嘅人，佢好細心，呢一個係我畀佢Charm到嘅一個位，所以我大個咗之後，我對人或者睇嘢都唔會淨係睇表面。」而從小喜歡Taylor Swift的Carina曾試過即日來回飛新加坡看她演唱會，不過最瘋狂要說是VALC，曾有一段時間對漫畫《排球少年》的主角之一「月島」上癮，更對他無限FF；「我會上網買佢件波衫，但唔知點解要買，因為我冇乜着過，我又唔知點解夜晚真係會係咁諗住如果呢個『月島』係一個真人嘅話會係點樣，希望佢可以變真，哈哈！」

臨近年尾，總結一下過去一年的表現，VIVA直言有不少得着，唱歌及跳舞都有進步空間。Ada直言感覺比之前輕鬆，因為開始熟習錄音模式，Carina表示未入公司前所有事情是自己一手一腳去做，加入公司後，最初以為很多事情需要公司作主導；「但原來公司係會畀好多空間我哋去自主處理、好願意聽我哋00後嘅意見，亦有好多Parties幫忙，再學識team work要放手畀人哋一齊做，唔可以自己一個做晒。」VALC對今年的表演滿足：「見到大家對跳唱嘅成長，可能大家一開頭跳唱係唔夠氣，依家好好多，穩定好多。希望下年會更好，繼續各自發掘自己擅長嘅曲風、擅長嘅Style。」