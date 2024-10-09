周吉佩生日報喜　處男個唱門票售罄

歌手周吉佩（吉吉）昨天(8日）生日，適逢是他首個個唱「周吉佩第三人生演唱會」門票首天開賣的大日子，難怪他說這個38歲的生辰對他別具意義，而愛妻號的吉吉亦選擇了和太太安靜的渡過這一天。

在昨天下午時份，演唱會購票網站傳來好消息，吉吉首個個唱門票在開賣首天全部售罄，而他即時拍片放在個人社交媒體上多謝樂迷的支持，他說：「好開心真係喺生日嘅呢一日，收到一份好驚喜嘅禮物，就係我嘅演唱會畀大家買哂所有嘅飛，多謝大家，真係好多謝一路以嚟 Fans 嘅支持，亦都好多謝我身邊好多嘅貴人同前輩，好多朋友嘅愛戴，希望大家入到嚟呢個演唱會入面，可以感受到我嘅一啲心思，希望可以畀大家睇到我除咗《第三人生》嘅呢個階段外，也認識我嘅《第一人生》同《第二人生》，我哋一齊起飛，多謝你。另外都希望透過呢個演唱會，可以帶大家穿梭唔同嘅時空，去感受返你哋嘅第一、二、三次人生究竟係點？亦都希望大家可以同我哋係呢個演唱會𥚃面一齊去做一個儀式，見証我哋呢一個《第三人生》，多謝你哋。」

吉吉表示很多朋友和歌迷也買不到門票，希望演唱會能加場，他現正和主辦單位商討當中的可能性，一有加場好消息便立刻告訴大家。