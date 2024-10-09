汪明荃事隔7年再開騷　搵羅家英串場預咗被爆料

藝人汪明荃（Liza）將於11月23日及24日假紅館舉行一連兩場《阿姐•汪明荃演唱會2024》，她早前已為演唱會主題曲《Make my day》拍攝MV，歌單以自己歌曲為主，她説：「今次想做一個好開心嘅騷，歌一奏起大家都識得唱，因為香港人好似好悶，想帶啲開心畀大家。」事隔七年再開騷她十分期待，不過以往習慣開四面台演出的她，今次首次挑戰三面台：「因為自從嗰次意外之後，依家檢查得好嚴，又多規則限制，不如試下三面台，唔整咁多機關。」

她指開騷當日剛巧有電台大型活動，故邀請嘉賓較困難，老公羅家英則會擔任嘉賓，負責串連環節，問到會否找舊拍檔？她說：「舊拍檔仲難搵，鄭少秋好耐冇出現，我都唔想驚動佢，劉松仁又唔係好方便，家英哥係最方便嘅嘉賓，哈哈。」她表示為配合演唱會有開心感覺，會有少量舞步配合，笑指扭下扭下對她已很高難度，亦會將經典歌重新編曲作串燒歌。

除了排練，她表示稍後亦會為新歌到電台及電視台宣傳，笑指像新人一樣，感覺好玩。而歌衫亦開始設計：「歌衫預5、6套，我冇特別要求，最重要靚！（開始秘密練兵？）唔使，我日日都練緊，其實做運動又好，開聲唱歌又好，都係練氣同練體力。（要修身？）其實係需要嘅，不過我減唔切，個肚腩好難減，大家包容，包容。」

她表示粉絲也有在網上點了數首歌要求她唱：「我會作為參考，都係《京華春夢》、《華麗轉身》、《萬水千山總是情》、《迷人Pink Lady》。（重現《迷人Pink Lady》造型？）粉紅色會有，但未知做乜款式。（唱《熱咖啡》騷腿？）未知道，但依家肥咗唔想騷，哈哈。」她表示羅家英今次不會唱歌，故沒有合唱，問到可會驚他爆料？她笑謂：「佢把口冇得控制，其實都冇乜嘢好爆，愈限制佢反而越講，哈哈。」

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