陳凱琳自爆係叉燒狂　食極唔肥原來關3個仔事？

由一班藝人倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）和范莎莎（Zaza）主持的無綫飲食節目《美食新聞報道》明晚（10日）邀請到前港姐冠軍陳凱琳（Grace），她近年向KOL 界發展，憑正面形象加上媽媽身份，社交平台擁有逾78萬followers，獲不少廣告商支持。Grace亦跟不少藝人拍片互動，最新的有龔嘉欣的「靚女撞衫」短片。

今次 Grace 跟行仔一見如故，拍完節目後即邀請對方合作拍片，他們的短片長約 30 秒，故事情節大玩韓劇男女主角在超市邂逅，劇情講述行仔多次在 Grace購物的地方出現，還懶有型為對方取貨，臨尾一刻終於反高潮，被 Grace 怒嗆︰「你好喇喎，我自己唔夠高咩，我自己唔識攞呀。」非常抵死。

節目中 Grace 自言為狂熱「冬甩控」及「叉燒控」，她透露假如人生只可以吃一款食物，那一定是叉燒，她又大爆「食極唔肥」秘密︰「因為我有三個仔，都好活躍成日跑嚟跑去，真係唔係講笑，淨係追住佢哋，已經有排 keep fit。」行仔跟Grace談得非常投契，在節目開始的短片，他卻不忘「照顧」對方老公鄭嘉穎，他先是大玩嘉穎在劇集《鐵馬尋橋》的潛力圖，又模仿他為某快餐連鎖店拍的廣告，行仔接受訪問時笑言不擔心嘉穎會嬲︰「唔驚啦，我好鍾意嘉穎，如果咁就可以引到本尊。我仲開心。」