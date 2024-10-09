鍾雨璇新歌MV製作波折重重　寒冬下外景捱到氣管炎

歌手鍾雨璇近日推出她首支個人跳唱電音快歌《BACK OFF》，歌曲希望鼓勵聽眾勇敢面對批評和誤解，展現堅定的自我和正面的態度。

這首歌曲對鍾雨璇來說可謂波折重重，之前因坐骨神經受損而押後MV拍攝，上年年尾稍為康復後重新開始拍攝計劃，誰知完成第一日拍攝後，坐骨神經病患復發而須休養，令MV再次停止拍攝，至今半年多才繼續進行，所以這個MV經歷了冬天嚴寒與夏日炎炎。而在冬天拍攝時，鍾雨璇在十四度寒冷天氣警告下與Dancer穿着背心短裙跳舞，結束四小時拍攝之後，鍾雨璇和兩位Dancer不約而同地患上了氣管炎，對此她非常感激Dancer們的落力演出，也自覺地補貼了Dancer的醫藥費作為小小心意。

另外，鍾雨璇亦非常感謝導演團隊及舞蹈員陪伴自己通宵拍攝兩天，同時也感謝化妝師Wing Liz及造型師Hei Tung的鼎力相助，令MV中的十個造型都非常搶眼。今次拍攝MV還深入離島貝澳的一個隱秘森林空間，該Fashion Jungle是由一群熱愛自然、民族風情的當地居民及外籍人士搭建而成，所以MV亦加入了營火元素及波希米亞造型。另外鍾雨璇還借用了好友的電單車拍攝型格電單車女郎造型，今次MV造型多變，相信她花了不少心思。