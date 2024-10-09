張曦雯光頭被嘲似外星人　自爆頭上起角遭陳豪無情恥笑

女神張曦雯為「藝術犧牲」，於新劇內以光頭造型示人，結果被嘲似外星人，幸而她不介意，還自爆「頭上起角」，搞到陳豪以魔音笑聲回應，相當搞笑。

陳豪、譚俊彥（Shaun）及張曦雯（Kelly）等主演的無綫熱播劇《企業強人》劇情益發緊張。近日交代「老狐狸」姜大衞為阻止陳豪出席重要會議，竟找人將其前妻Kelly綁架，幸得Shaun及時趕到「英雄救美」，二人患難見真情，再加上龔嘉欣（Katy）鍾情於陳豪，四角關係相當複雜又微妙。

前晚一眾主角包括陳豪、Kelly及Katy為劇集進行直播宣傳，期間對今次的愛情線舖排讚不絕口。談到與Katy為陳豪「爭風呷醋」，Kelly澄清說：「其實我嘅角色冇話想同番陳豪喺番埋一齊，因為知道大家根本唔適合，只係我愛佢似愛一個親人咁，好想保護佢啫，覺得Katy個角色突然埋咗陳豪身邊。」

劇集曾播出其角色因病接受手術而剃光頭，造型引起熱議，有網民指造型似外星人，身為當事人的Kelly完全不介意，更自爆「頭上的秘密」謂：「嗰個光頭造型我自己睇到都好震撼。我個頭本身好大同起角，買帽永遠搵唔到合適嘅尺碼，同埋我啲頭髮好厚，為咗出嚟效果夠圓，啲頭髮要分布得好平均（喺頭套入面），真係幾考功夫。」身旁的陳豪聽到Kelly形容自己「頭上帶角」即不禁大笑，且驚現魔音笑聲，不少網民留言指「魔性笑聲別具魅力」。

陳豪於今次於戲中一展歌喉，以獨特唱腔演繹《世間始終你好》。談到拍攝情況，他笑言曾遭導演「嫌棄」表示不用真唱：「我同佢講：『吓？我準備咗喎，唔係唔唱呀？』。拍嗰時好多演員走咗去隔籬房唱K，要監製勒令收聲，以免影響現場收音。」至於他背起Katy的浪漫場口，二人坦言拍攝時十分辛苦，皆因為了於鏡頭呈現摩天輪靚景，二人反覆演了十多二十轉，最終更要出動三輪車幫手。談到其霸總造型被讚有型有款，陳豪笑說﹕「睇番頭幾集，我仲覺得自己唔夠chok添呀。」