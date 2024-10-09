美艷人妻　賣肉解財困

面對經濟不景、收入欠佳，好多人都一籌莫展，但係日本AV界當中一班人妻要搵錢就好簡單，因為佢哋秀色可餐，面對家庭出現財困、老公唔生性欠下高利貸，只要佢哋肯瞓身賣肉畀債主，好快就可以解決經濟問題，而且仲可以享盡快感添！

變本加厲

喺Madonna出品嘅《借出我的妻子》入面，愛弓涼嘅老公因生意失敗，欠下一大筆債，而債主吉川一早就垂涎涼妹嘅美色，於是就提出將愛弓涼帶返屋企做工人嚟抵債，老公喺苦無辦法之下，惟有答應。涼妹喺吉川嘅屋企，除咗做家務，仲要被對方玩弄，後來吉川仲變本加厲，嚟個霸王硬上弓添！由於吉川雄風強勁，令愛弓涼享受到前所未有嘅高潮，自此甘願成為吉川嘅床上玩伴。

默默忍受

於龍縛推出嘅《人妻奴隸契約》當中，君塚日向嘅老公由公司老闆變成一般打工仔，而人工只得雞碎咁多，搞到家庭經濟大受影響，而且仲欠幾個月房租錢添！有一日，房東鵬哥上門追收房租，見兩公婆冇錢畀，就叫日向做其短期老婆，而鵬哥唔單止要日向剝光豬拖地，仲無時無刻都要床戰！雖然日向不情不願，但係為咗老公同頭家，只好默默忍受，盡量配合鵬哥嘅要求。

一舉兩得

片廠淫亂Madam製作嘅《中年男與色慾人妻的發汗激戰紀錄》，講述三岳優奈同老公結婚3年，本來生活幸福又甜蜜，可惜老公突然被公司炒魷魚，加上投資失利搞到欠債，最慘嘅係老公後來仲病埋入院，令優奈面對經濟嘅壓力更係百上加斤。為咗賺取醫藥費同生活費，下海做應召風俗孃，佢身材豐滿火辣，吸引好多客人慕名而來，甚至唔介意同客人玩3P添！後來優奈諗通咗，下海搵到錢又可以滿足性慾，可以話係一舉兩得！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意愛弓涼主演嘅《借出我的妻子》，最大原因當然係佢美艷絕色，而且仲擁有一副又弗又白滑嘅胴體啦！而涼妹開頭變成債主嘅玩物，個樣夠晒慘情，但後來接受各種玩法就變得陶醉其中，顯得一臉享受，演技同床技都咁精彩！