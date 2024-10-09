芯駖Marf同日推出新歌MV　兩大型男助陣勢均力敵

樂壇女子組合COLLAR成員李芯駖（Sumling）和邱彥筒（Marf）二人都不約而同於昨日推出第二首個人單曲，還邀請了兩大型男邱士縉（Stanley）和歐鎮灝（George）分別擔任MV男主角。今次Sumling出歌有Stanley伴舞力「撐」，二人大玩高難度動作，畫面唯美，令MV增色不少，反之Marf今次與George於MV中大鬥戲，就略顯平平無奇。

樂壇女子組合COLLAR成員Sumling和Marf昨日（8日）同時推出本年度第二首個人單曲《讓思憶症發作》和《心好細 <3》。今次Sumling的《讓思憶症發作》找來入行前的跳舞夥伴Stanley邱士縉，客串大跳雙人舞展現默契，客串的Stanley更表現落力，又瞓地又要「舉」起芯駖，難怪芯駖感激表示：「同佢合作，有非常安心感覺。」提到MV的難忘部分，芯駖指絕對是跟Stanley的重頭戲，雙人舞蹈，她指：「今次首歌講看不見嘅關係，呢段關係可能係前度，有啲前度可能係鬧交收場，但亦有好sweet嘅畫面，而今次搵Stanley嘅原因，因為佢好配合個角色，佢就係一個好男友嘅image。」

為了MV的舞蹈拍攝，Stanley與芯駖事前排練一整天，芯駖表示：「多謝佢抽空，佢出盡全力，喺今次舞蹈，佢有舉起我嘅動作，就算舉起我好多次，佢都義不容辭，好多謝佢。我同Stanley好耐之前合作過，默契上大家都知點，佢係一個好認真嘅人，對所有嘢都要求做到最好，亦會出盡全力，同佢合作有非常安心感覺。」Stanley就指芯駖欠她一個人情，笑言將來有幸出歌，題材又適合的話，一定搵對方「償還」，他還說：「我估芯駖搵我係因為之前我哋有合作過，入行前一齊走tour，雙人舞合作過，所以比較熟悉對方，不過MV上嘅合作，今次係第一次。」

另外，Marf的個人單曲《心好細 <3》歌曲一改以往跳唱風格，旋律偏慢，是Marf出道以來首支慢歌，內容道出她心底裏的不快及自身問題，絕對是一首個人化的作品，為迎合歌曲內容，今次MV比較「戲味濃」，因此Marf特意邀請劇集《那年盛夏我們綻放如花》的好拍檔George歐鎮灝擔任MV男主角，實行在螢幕「再續前緣」。今次新歌是一首已籌備兩年的作品，Marf說：「呢首係自己第一首慢歌，係好Personal嘅作品，亦係一首幾唔開心嘅歌。」作為出道後首支慢歌，Marf表示在演繹上有點緊張：「呢首歌係曲風上係我好鍾意嘅嘢，不過我有啲緊張，因為聲音嘅考量多咗，其實我幾喜歡唱呢種節奏，如果係跳舞嘅話，一定係快歌好玩啲。」

雖然《心好細 <3》並非以愛情為題，但為容易令大家理解，MV以愛情作切入點，藉以呈現出Marf心底裏的安全感及自身問題，故今次MV亦偏向劇情化，Marf表示：「今次搵George做男主角，其實係我同佢有個情意結，大家一齊拍劇，共享咗大家嘅第一套刻骨銘心嘅劇，我相信呢個組合，觀眾會想再睇。」Marf透露本身希望跟George在MV拍一些災害、逃脫等鏡頭，可惜未有機會。George則指自《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年再度合作，笑言有點緊張：「初初有少少緊張，之後就OK。有個場口要我偷望Marf都幾難忘，明明知佢係邊個，又要好似唔知咁，畫面好搞笑。」至於Marf在MV中除了考演技，亦要考耐力，皆因其中一幕，她要在天時暑熱下戴着熊啤啤頭套上陣，對此Marf謂：「係熱嘅，但一坐埋一邊就好易瞓着，都好舒服。」