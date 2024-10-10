【是日通勝】

農曆九月初八

甲辰年 甲戌月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：捕捉、田獵

忌：修倉、出行、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：42、11、49

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

金牛座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

雙子座：多留意周邊消息，助你妥善管理手上資金。

巨蟹座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

獅子座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

處女座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

天秤座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

天蠍座：做人忌心浮氣躁，無論何時都應保持謙遜。

人馬座：有可能成為同事的眼中釘，要留意言行啊！

山羊座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

水瓶座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

雙魚座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 冇煩惱

（跌）狗 財運差

鼠：各方面運勢皆上升，可迎來愉快一天。

牛：是日沖煞，但運勢不太差，可以放心。

虎：健康運一般，正視情緒問題刻不容緩。

兔：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

龍：事業發展出現新挑戰，可望大展拳腳。

蛇：財運上升，獲高人指點，理財冇煩惱。

馬：話頭醒尾，能完美地辦妥手上的工作。

羊：財運佳，收入平穩，生活滿意度提升。

猴：感情運稍遜，易跟伴侶為小事吵起來。

雞：跟異性相處不宜太熱情，小心爛桃花。

狗：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

豬：工作運一般，做事方式需要作出改變。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

人生無常

人生似乎總是在無常之中流轉。當我們以為生活已步入正軌，安穩而豐盛時，往往突然間一切都天翻地覆，令人無助。或許這正是人生的本質所在，愛情亦是如此。

我們以為自己找到了人生意義，找到了彼此相愛的靈魂伴侶。然而時光荏苒，情感也隨之起起伏伏於無常之中。有時我們會懷疑，這樣的愛是否真實，是否值得繼續堅持。我們恐懼愛情的消逝，卻又無法控制它的走向。

無常的本質在於一切事物都在不斷變遷，無法永恒。或許正因如此，我們才應該更珍惜當下，活在當下。當我們深陷愛情的漩渦時，不如好好感受那份情感的可貴。即使它終究會消失，但在它存在的時候，它曾給予我們無比的歡愉和慰藉。

相反，如果我們一味恐懼愛情的無常，拒絕去愛，恐怕我們就會錯過人生最美好的時光。因為愛情的無常，正是生命的鮮活之處。

也許我們無法掌控愛情的命運，但可以選擇如何面對它。當它來臨時，盡情擁抱；當它離去時，懷着曾經擁有的心去接受。只有這樣，我們才能在無常之中找到生命的意義，活出最美好的自己。