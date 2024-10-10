佐治古尼自爆冒認畢彼特整蠱湯告魯斯呃開戲

荷里活巨星佐治古尼（George Clooney）出名愛整蠱他人，被他整蠱過的名人紅星數量可以「擺幾圍」，而最近古尼受訪時就自爆曾整蠱湯告魯斯（Tom Cruise）。

古尼自爆曾冒認美國前總統克林頓（Bill Clinton）或影星好友畢彼特（Brad Pitt）寄信給多位荷里活男星，其中一次是他以畢佬的身份寫信給「靚佬湯」：「我寄咗封信畀佢，同佢講佢（畢佬）想拍《吸血迷情2》（Interview with the Vampire 2），不過今次佢想演Lestat（湯第1集角色）。」古尼表示之後「靚佬湯」上檔以為真，打給畢佬然後說：「好呀，冇問題，你可以演Lestat，我ok呀。」跟住畢佬即回答：「咩呀，你講緊咩呀？！」古尼表示不知道為何每次整蠱他人有部分最後都總是估到是他的所為。

【古尼整蠱女明星事件簿】

其實古尼自出娘胎已愛整蠱人，未入行前當時是鞋店店員的他每次賣鞋都會偷偷地在鞋上簡單簽名及畫笑臉來整蠱人。而1999年他拍攝《奪金三王》（Three Kings）時就試過用蘋果插在現場的汽車天線然後向女拍檔Nora Dunn方向發射，射正對方的前額，古尼稱之為「史上最偉大的一次發射」。

古尼曾自爆有次與女星珊迪娜布洛（Sandra Bullock）出席一晚餐派對，當時2人行過泳池古尼除下上衫，並向她表示會跳落水，於是他與珊迪娜及另一位賓客手拖手數3聲跳落水，不過數到3之時只得珊迪娜跳下，令她身上的名貴晚裝被迫「報銷」。

除了珊迪娜之外，古尼亦試過整蠱另一女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），曾試過將一筒水放在她酒店房門口等她出門口時整濕她，怎料最終只有酒店門僮中招。之後古尼「試過翻尋味」將一個棵植物放在茱莉亞拍戲時的休息車外堵塞，令她出不到門口。