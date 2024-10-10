旅發局首屆延長5天「香港美酒佳餚巡禮」　入場券連品味通行證及酒杯免費送東網讀者

由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」繼去年盛況空前，今年再下一城，將於10月23日（星期三）至10月27日（星期日）在中環海濱活動空間舉行，規模更勝去年，並首度延長至5天，同時延長開放時間至晚上11時，是歷年最長，讓市民旅客盡情享受全城焦點盛宴。

今屆巡禮繼續為大家網羅環球經典美酒，引入光譜更闊的新興酒品；加上逾百個美食攤位及全新「名饌薈」專區，呈獻米芝蓮星級食府及名廚推介美食；場內更設有名廚大師班，以及由得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒和眾多精彩表演。味覺享受會一直延續至11月，旅發局將聯同全港九新界超過300間餐廳及酒吧舉辦「品味全城」，整月為大家送上特色飲食精選及禮遇。5天的巡禮派對，每天更會有精彩音樂助慶，場內主舞台每晚均會上演音樂表演，讓所有賓客都能陶醉於維港美景前及醉人的音樂當中。

一站式盡享環球佳釀美饌

今屆「香港美酒佳餚巡禮」有逾300個攤位參與，為公眾提供逾千款多元化的環球美酒美饌，從經典葡萄酒、中國白酒、威士忌、氈酒、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒，到地道小食、酒店美饌、星級美食應有盡有。無論是資深品酒師抑或喜歡小酌怡情；定想與知己良朋共聚，還是尋味嘗鮮，都可於美酒佳餚巡禮滿載而歸。

1. 雲集全球多國佳釀

今年匯聚全球35國家及地區優質美酒，包括法國（波爾多、勃根地）、意大利、德國、西班牙、中國等經典頂級佳釀；還有新登場國家展區帶來更多精選酒品，包括英國、澳洲、智利及泰國展區。全新威士忌及氈酒區，進一步擴展美酒版圖；以及精選多款享譽國際的得獎名酒，如權威酒評家James Suckling等頂級酒評家精選的高分佳釀。

2. 引入酒界最新潮流

今屆發掘了能與香檳媲美，逐漸崛起並俘虜酒界歡心的英國汽泡酒，以及躍升的中國蒸餾酒新勢力，讓參加者體驗醇厚醬香、綿甜鳳香的豐富層次。此外，帶領大家回歸大自然懷抱，細味低干預零添加自然酒（Natural Wine）；以及延續「亞洲50最佳酒吧」熱潮，品嘗由得獎酒吧調配的創意雞尾酒，並發掘經典氈酒酒區外「新國度」的越南氈酒。

3. 新增星級美饌專區

雲集多國美饌逾110個美食攤位，今年新設「名饌薈」專區，呈獻米芝蓮星級及名廚推介美食，各國風味包羅萬有，當中包括米芝蓮之選及星級推介，好似米芝蓮三星粵菜食府富臨飯店的南非吉品鮑、榮獲「亞洲50最佳酒吧」第10位的The Aubrey等。此外，特設會場限定美饌，如壹玖捌叁的特調冬菇鮮蝦燒賣配冬菇粉及冬菇油。至於多國風味美食則有阿根廷香腸牛排三文治、風乾58個月西班牙黑毛豬火腿、法式果醬可麗餅、泰式奶茶可麗露、越南蛋咖啡、黑松露意式雪糕、墨西哥捲餅等。

獨家體驗「與星級大師約會」

場內特設另購入場券的「維港廊」，市民旅客可一邊飽覽維港美景，一邊品嘗由國際級得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒，星級陣容包括來自「亞洲50最佳酒吧」第二位首爾Zest的調酒師Demie Kim，還有來自「亞洲50最佳酒吧」第十四位、廣州創意實驗雞尾酒吧廟前冰室的調酒師Tracey Lu，以及榮獲「世界雞尾酒大賽」多個獎項包括「年度世界調酒師」的本地調酒師Leo Ko、資深調酒師Tiger Liang，星級調酒師更會驚喜現身，與賓客會面。

「品味學堂」 大師班

市民旅客可報名參加「品味學堂」工作坊，只需HK$150或HK$250就能向星級大師偷師，享受互動課堂的樂趣，同時發掘更多美酒美食的奧秘。

「品味學堂」精選節目有「當火焰叉燒遇上雞尾酒」、「零失敗電飯煲燜鮑魚」和「Sabatini白松露品味工作坊」。當中的「當火焰叉燒遇上雞尾酒」由沙田凱悅酒店行政總廚張康民及團隊授堂，以酒店中菜廳的名菜「堂弄玫瑰露叉燒豬油撈飯」為靈感，創作出首次登場的中式雞尾酒「火中肉」。而「零失敗電飯煲燜鮑魚」則由星級廚師Jacky Yu分享在家中用電飯煲輕鬆燜鮑魚的秘訣，並分享配搭清酒，讓大家一試難忘。

東網讀者回答問題 電子入場券連品味通行證及酒杯送畀你

現為讀者送上「香港美酒佳餚巡禮」品味通行證連電子入場券及酒杯，名額60個，參與今年首度延長至五天，並延長開放時間至晚上11時，是歷年最長的大型國際級美酒美饌戶外派對！

遊戲日期：2024年10月10日（星期四）上午9時至下午6時

香港美酒佳餚巡禮

活動日期：2024年10月23至10月27日