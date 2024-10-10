杜德偉勁歌熱舞　外穿白色三角內褲搶Fo

「舞王」杜德偉（Alex）日前參演在天津舉行的音樂節，除獻唱情歌外，當然不缺勁歌熱舞，不過網民就將其中一個焦點放在他的前衞造型上，身穿灰色衫褲的他，看似將一條白色三角內褲外穿，令人勾起他10年前在紅館開騷，跳唱經典歌《脫掉》時，豪情地脫剩一條令歌迷陷入的閃鑽三角褲，而今次只是「含蓄版本」。

Alex接受訪問時表示：「其實呢套衫係一位設計師Rick Owens嘅時尚系列款式，唔係底褲着喺出面，亦都唔係恤衫，係一件好薄嘅內衣，跟住就搭一件好薄T裇，不如寫吓我有幾靚仔同有幾Fit好過啦，哈哈哈，呢套衫係咪我着得唔好睇呀？我覺好有型㗎。」他又說今次大型音樂節已巡演了10場，月底將在福州繼續演出，為隆重其事，更帶同樂隊同行。

談及明年是他入行40周年，他熱切期待再在香港開唱跟歌迷再聚，可惜事與願違：「我之前啱啱喺台北小巨蛋開巡唱，當然我唔會唔記得香港嘅歌迷啦，向紅館一路入緊紙，但一路唔批喎，我梗係好想將我嘅演唱會喺香港呈現啦。」

長年保持最Fit體形的他，自言出入排舞室已成他每日指定動作，他說：「我年紀唔細，所以努力Keep Fit，長時間都係籌備演唱會，我同啲歌迷講會唱到80歲，所以唔Keep Fit唔得。」