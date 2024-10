英國樂隊Coldplay將於下年4月來港舉行3場演唱會,而門票今日早上正式開賣。Coldplay前日(8日)亮相美國節目宣傳。

Coldplay主音Chris Martin曾透露樂隊只打算推出12張專輯,最近推出第10張專輯,還有兩張專輯便會散band。Coldplay前日亮相美國早晨直播節目《The Today Show》表演時,女主持Hoda Kotb問Chris有關退休一事,他即回答屬實。最近宣布下年辭任節目主持一職的Hoda回應:「我哋(主持與在場觀眾全部反對!點解呀?」Chris即反駁她:「乜你唔係都係就快退休咩?我以為我哋承諾(退休)後一齊整曲奇做生意。你唔係退縮嘛?」立刻惹來觀眾發笑。

另外,Chris亦自爆新專輯有他與前妻桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)所生的子女Apple與Moses參與歌曲《Feels Like and All My Love 》合寫兼和音。