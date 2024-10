馬來西亞女神林明禎日前宣布13日將推出新歌《On Cloud Nine》,不少網民關注其新歌歌名的意思,而有人發現「On Cloud Nine」有非常高興的意思,解釋更以求婚成功作例句,「When he finally proposed to her,she was on cloud nine.(當他終於向她求婚時,她高興得不得了)」猜測她與緋聞男友Edan(呂爵安)感情有新進展。Edan為免太過高調,之前出席活動只表示:「我冇聽過,亦都冇畀意見,乜出咗(歌)咩?」

未知是否見Edan沒有反應,明禎再來一波,在社交網分享拍攝MV花絮,見她穿上黃色Top,大晒水蛇腰,加上長裙轉來轉去,又舉高雙手搔首弄姿,大跳開心舞,簡直睇到人血脈沸騰,她更留言:「Feeling so high💫On cloud nine!」講到明自High,有抵死網民留言:「Edan,你頂得順冇?」