史泰龍女兒自爆被單車漢企圖性侵

荷里活動作片巨星史泰龍（Sylvester Stallone）有幾名女兒，最近「龍哥」的「2女」Sistine Stallone在與姊妹主持的網台節目《Unwaxed》中自爆一次險被「性侵」的恐怖經歷。

26歲的Sistine表示事發於紐約，當時一名陌生漢跟蹤她幾條街，她憶述當時經過時仍猶有餘悸：「當時有一名男子駕着單車在我身旁不恰當地向我開始大聲尖叫，我沒有理會他繼而行。之後我沒有寫覺到他一直駕單車在我身後，並用手觸摸我，當我好驚時他再次對我尖叫。」Sistine感覺自己不安全於是逃跑嘗試找地方躲避，但他仍然跟着她「3個街口」並開始駕單車上行人路在人群中穿插。她跑入一間大型化妝品店舖並在化妝櫃枱後躲藏。

正當她以為自己已「擺脫」單車漢時，原來那人已進入了同一店舖並開始放聲尖叫：「臭Ｘ，你唔能夠避到我，我會搵你，我會捉到你。」她表示自己避在櫃枱後足足15分鐘像「昆蟲」般蜷縮，而有5名店員此時合力圍住那「單車漢」，此時4名執法人員亦到場將他制服。Sistine表示自己分享自身「驚」歷是提醒女性單獨外出時要多加注意，她叮囑眾獨行女士：「行街時千祈唔好聽住耳筒同一直望地下！」