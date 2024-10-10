氣溫宜人　食火鍋最好

秋意正濃，天氣變得乾爽，氣溫宜人，最適合約埋朋友打邊爐。趁轉季，有火鍋店推出新口味，無論湯底或配料都有得揀，隨時都可約朋友大擦一餐。

限定和洋祭

除了傳統湯底和火鍋料，現時的配搭愈見新穎。火鍋放題品牌於即日至2025年1月21日推出和洋祭，期間會推出蠔氣四國風味，惠顧主餐牌Lv4或以上的套餐，可按供應限期品嘗法式蒜香芝士、美式煙肉白汁、意式忌廉香草和日式山椒大葱4款口味焗生蠔，客人亦可升級至全新北海道蛤蜊魚湯，湯底以海魚熬煮幾小時再加文蛤蛤蜊，肉厚鮮甜。期間自助區會有多款西式熱食，包括吉列炸蝦、炸薯條、紅酒燉牛肉和意式番茄肉丸等，冷盤和甜品有日式蟹捧冷豆腐、焦糖芝士巴斯克和馬卡龍等。在萬聖節和聖誕節也有不同的限定和優惠，令客人食得更高興。

日韓風味

一人一鍋方便又衞生，就算是獨自一人都可以慢慢享用。本地連鎖快餐店推出打「堅」爐系列推出全新的極上鹿兒島和牛火鍋，套餐包括鹿兒島A4和牛、美國穀飼牛、盛盒、菜盤和米線。客人亦可追加鹿兒島A4和牛、350日穀飼期美國穀飼牛、丹麥豚肉及鮮滑鹹香黃金魚肉蝦滑等超過10款配料，湯底新增日式壽喜燒和韓風泡菜辛辣鍋，選擇就更多。

節日驚喜

為慶祝國慶，連鎖精品火鍋店推出一系列活動，全新昆布文蛤鰹魚鍋，湯底經4小時熬煮，滿滿海洋風味。另一道貴州木薑子酸湯選用新疆與內蒙古番茄再發酵，再加牛骨熬煮，酸香味濃。升級鍋底還有胡椒豬肚雞鍋、清涼椰子雞鍋和番茄牛尾鍋等，海鮮炸品小食就有新出酥炸軟殼蟹、香酥柯仔和野生比目魚柳等，指定的小朋友則有免費提供的頂級寶寶童樂餐，配新款茶飲最好不過。

和牛食到飽

因應5周年，台式火鍋店推出日本黑毛和牛A4+套餐，和牛肉質柔軟而有奶香味，除有黑毛和牛外，還有伊比利亞黑毛豬脢肉和鮑魚三吃等，客人點選此套餐，會送M9和牛牛丸及海鮮拼盤。期間限定的高蛋白系列有魚白湯三文魚豆腐鍋和乳清蛋白荔枝玉露，這個10月，消費最高5位客人會有機會得香港往來台北機票1張，讚好品牌指定社交平台，可獲贈金鑽鳳梨椰奶西1杯。

關西壽喜燒

除了中式火鍋，亦有其他選擇。銅鑼灣新開的關西風壽喜燒店主打北海道十膀和牛壽喜燒，套餐有6款選擇，提供赤身、肩胛和肉眼3個部位。親民的精品赤身壽喜燒套餐會有A4+ 赤身和牛片、前菜、蘭王蛋、主食及甜品，想有更佳享受，可選特別於攝氏零下430度冷藏的冰涼啤洒配搭。因應新開，只要讚好或追蹤指定社交平台，拍攝食物上傳，餐廳會有期間限定的赤身和牛片或生啤送贈。