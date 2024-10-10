黃智雯飛尼泊爾調查販賣人口活動：都幾驚險！

藝人黃智雯、劉佩玥（Moon)和鄭麗莎今日（10日）以大使身份出席在九龍灣舉行的慈善活動，智雯9月隨慈善團體到尼泊爾做探訪，她分享參與在當地邊境截查可疑人物以阻截販賣人口的經過，她受訪時稱負責查截是兩名女士，她負責後勤：「其實都驚險，因為唔知邊個係可疑人，對方可能會有武器，佢哋係冒住生命危險去做。」

而此行她接觸到一位6歲女童，決定助養該女孩，自己第一次助養兒童，感覺開心，她說有幸到訪女童家庭，看到他們將乾淨淨的扁豆都珍而重之，甚少機會吃肉和雞蛋，生活貧窮，感到心痛。尼泊爾此行最深刻是看到當地小孩面對貧困的生活，依然活得天真爛漫，小童都很有表演欲：「我到訪一間中學，小朋友邀請我去跳舞，還分享佢哋嘅舞衣畀我着，估唔到舞衣好性感，全部露腰，最後我只係揀戴頭飾。（你有冇教佢哋跳舞？）有，佢哋教我跳當地舞，我教番佢哋跳Jazz和Hip Hop，互相交流，無諗過將快樂分享係咁開心。」

Moon直言很喜歡小朋友，一直有助養兒童，不過就未有機會探訪跟「仔女」見面，她表示：「唔好只覺得佢哋慘，但乜都唔做，覺得行動最實際。」未來她也想多參與慈善工作，之後好多節日都會去做義工，不想只是吃喝玩樂。她說跟朋友談起，發覺原來身邊好多朋友都有這個念頭。