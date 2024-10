賈思樂搞慈善騷賀入行50年　大唱英文金曲

賈思樂(Louie)為慶祝即將迎來入行50周年及70歲生日,在尖沙咀舉行以70、80年代英文金曲主題的《Happy Together 50年In Concert》慈善演唱會,獲多位藝人捧場包括盧海鵬、毛舜筠、狄寶娜摩亞、薛家燕、譚玉瑛、黎瑞恩、吳家樂、鄧英敏、麥景婷和余慕蓮等,Louie以一曲《Happy Together》開場,他表示:「用半世紀在同一行業係好難得,做乜嘢都要畀心機和好好努力,呢50年係畀咗好多心機和努力,但都要靠你哋。」是夜Louie以英文歌為主,只有兩首中文歌,其中一首國語歌《哭了》是疫情隔離21日期間學會的。

林子祥(阿Lam)是首位嘉賓,Louie指阿Lam好少出街又早瞓,所以特別安排他第一個出場。阿Lam講笑:「我喺出面食緊軟雪糕,經過見到你張Poster,有人拉咗我入嚟唱歌,軟雪糕都食唔到。」Louie笑言:「邊有咁易請到你唱歌呀?好多謝你支持老朋友50周年演唱會。」阿Lam笑指2人加起來150歲,Louie稱不要拉高年紀,應該140歲,然後對唱《When will I see you again》。其他嘉賓還有韋綺姍和黃子雄,兩人與Louis相識多年,黃子雄爆出阿Lam的出場片是由他構思,片中韋綺姍和黃子雄傾偈,阿Lam突然路過。子雄近日忙於拍攝無綫劇《特勤女團》,甚少拍正劇的他,今次在新劇佔戲甚重,要經常捱夜趕戲十分辛苦,韋綺姍隨即催促他快度期,再相約Louie一起補祝生日。

演唱會尾聲,Louie邀請台下逾50位藝人一同上台切蛋糕,他感動得哽咽說:「我唔係好紅,唔係好叻,唔係賺好多錢,但呢50年我賺到呢班朋友友誼。」盧海鵬與Louie的處境劇《蝦仔爹哋》是香港人的集體回憶,盧海鵬即場送上金句:「蝦仔變蝦佬,唱歌認真好。」

騷後Louie表示台上強忍淚水,因為覺得有50多位朋友跟他慶生是上天給他欣慰,今年生日同時慶祝入行50周年,是好事成雙,感到大滿足。問是否想開演唱會Part 2?他表示開一場初時都有壓力:「因為我太耐冇出作品,擔心冇人買飛,我只係靜靜雞同人講開騷,有啲驚,點知3個禮拜啲飛就賣晒,好開心。」(想Part 2在同一個地方?)可能紅館呢?紅館係歌星嘅夢想,以前做過嘉賓,自己就未試過在紅館開騷。」他笑言有些勁人朋友表示「有啲嬲」,因為今次未能邀請來做嘉賓,他感謝有這麽多朋友都直支持他。