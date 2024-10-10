賈思樂搞慈善騷賀入行50年　大唱英文金曲

賈思樂（Louie）為慶祝即將迎來入行50周年及70歲生日，在尖沙咀舉行以70、80年代英文金曲主題的《Happy Together 50年In Concert》慈善演唱會，獲多位藝人捧場包括盧海鵬、毛舜筠、狄寶娜摩亞、薛家燕、譚玉瑛、黎瑞恩、吳家樂、鄧英敏、麥景婷和余慕蓮等，Louie以一曲《Happy Together》開場，他表示：「用半世紀在同一行業係好難得，做乜嘢都要畀心機和好好努力，呢50年係畀咗好多心機和努力，但都要靠你哋。」是夜Louie以英文歌為主，只有兩首中文歌，其中一首國語歌《哭了》是疫情隔離21日期間學會的。

林子祥（阿Lam)是首位嘉賓，Louie指阿Lam好少出街又早瞓，所以特別安排他第一個出場。阿Lam講笑：「我喺出面食緊軟雪糕，經過見到你張Poster，有人拉咗我入嚟唱歌，軟雪糕都食唔到。」Louie笑言：「邊有咁易請到你唱歌呀？好多謝你支持老朋友50周年演唱會。」阿Lam笑指2人加起來150歲，Louie稱不要拉高年紀，應該140歲，然後對唱《When will I see you again》。其他嘉賓還有韋綺姍和黃子雄，兩人與Louis相識多年，黃子雄爆出阿Lam的出場片是由他構思，片中韋綺姍和黃子雄傾偈，阿Lam突然路過。子雄近日忙於拍攝無綫劇《特勤女團》，甚少拍正劇的他，今次在新劇佔戲甚重，要經常捱夜趕戲十分辛苦，韋綺姍隨即催促他快度期，再相約Louie一起補祝生日。

演唱會尾聲，Louie邀請台下逾50位藝人一同上台切蛋糕，他感動得哽咽說：「我唔係好紅，唔係好叻，唔係賺好多錢，但呢50年我賺到呢班朋友友誼。」盧海鵬與Louie的處境劇《蝦仔爹哋》是香港人的集體回憶，盧海鵬即場送上金句：「蝦仔變蝦佬，唱歌認真好。」

騷後Louie表示台上強忍淚水，因為覺得有50多位朋友跟他慶生是上天給他欣慰，今年生日同時慶祝入行50周年，是好事成雙，感到大滿足。問是否想開演唱會Part 2？他表示開一場初時都有壓力：「因為我太耐冇出作品，擔心冇人買飛，我只係靜靜雞同人講開騷，有啲驚，點知3個禮拜啲飛就賣晒，好開心。」（想Part 2在同一個地方？）可能紅館呢？紅館係歌星嘅夢想，以前做過嘉賓，自己就未試過在紅館開騷。」他笑言有些勁人朋友表示「有啲嬲」，因為今次未能邀請來做嘉賓，他感謝有這麽多朋友都直支持他。