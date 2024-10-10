王智騫范麒智「讀信」訴心聲哭成淚人

藝人王智騫（Martin）、范麒智（Kenji）近年以「男男CP」上陣俘虜大批粉絲，日前二人首次聯同舉辦《Kenji Fan范麒智& Martin Wong王智騫-1st Fans Meeting》，吸引逾200位粉絲到場支持，期間Martin與Kenji除了大派福利，跟粉絲零距離接觸大玩遊戲外，更第一次開金口獻唱，不過最令粉絲感動，莫過於他們的「讀信」訴心聲，二人更邊讀邊流男兒淚，場面感人。

為了在今次的Fans Meeting帶給粉絲歡樂，Martin與Kenji施展渾身解數，還即場獻唱冧歌，雖是首次開金口，但表現不俗，更有粉絲大叫Encore。其實在活動舉行前兩星期，Martin與Kenji就積極為獻唱排練，Kenji說：「呢個Fans Meeting係人生一個里程碑，好感恩可以喺鍾意我嘅粉絲面前嘗試一直以來都好想嘗試嘅唱歌。我同Martin為咗呢個見面會準備咗好耐，更連續兩個星期排練，每日淨係瞓到2、3個鐘，不過見到大家都咁Enjoy、見到大家嘅笑容，自己感覺即刻叉滿電喇，期待下一次！」至於Martin笑言起初擔心會有「冷場」出現，不過眼見粉絲表現投入，他總算放下心頭大石，就算幾排練亦值得。

談到活動中最感難忘的環節，Martin與Kenji異口同聲指絕對是「讀信」，二人在此環節更哭成淚人，Martin說：「我最感動環節，係我讀信畀Kenji，封信係開show前幾日已經寫好，係我直接對Kenji同埋Fans表達嘅心聲。我都估唔到自己會一邊講一邊喊，我諗自己從未試過喺大眾面前咁坦白表露心聲。」Kenji自言有很多說話想同Martin講，所以當他寫信時已經流眼淚：「坦白講，我都有預計到自己會喺呢個環節邊講邊喊，但我完全冇諗過自己當刻嘅情緒會波動到咁。」