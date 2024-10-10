郭珮文全靠社恐做Model　頂替陳楨怡踏上舞台

無綫首個時裝設計師真人騷節目《剪裁魔法師》，今次有設計師看中郭珮文的「社恐」特質，找她擔任模特兒。早於決賽前的5對「設計師藝人配」包括Toki及張馳豪(Aska)、Kev及郭珮文、Kyle及邢慧敏、Jackson及李爾晨、Timbee及王嘉慧已開始密會備戰，當中Kev的合作藝人雖然由陳楨怡變了郭珮文，但Kev仍處變不驚，並笑指跟郭珮文會面後被她的高冷外觀「呃到」：「原來佢實際係好怕醜嘅女仔，仲有少少社恐，我覺得呢樣幾有趣。」由於Kev希望營造cool爆感，故叮囑郭珮文行騷時切忌顯露笑容：「佢一笑就帶咗幾分傻氣！」

決賽當日，郭珮文穿上貼身水光緞物料製成的套裝，化身「鈦金屬戰士」展現完美玲瓏浮凸身段，行起A字型天橋全程「厭世樣」，有姿勢有實際兼有氣場。評判們對她演繹的Power Suit大致正評。

此外，另一搶焦造型是Aska示範的「墮天使亞斯嘉」，主概念是天使與野獸混合體，Aska演繹造型時大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，加上Catwalk步姿雄赳赳夠霸氣，獲Amanda S.激讚舞台感十足！邢慧敏則示範Le Smoking吸煙裝，由設計師Kyle繼續以其擅長的一布式摺紙剪紙技術打造，就連涉獵時裝界50載的Walter也驚嘆：「裁剪概念好勁，我哋都唔識。」李爾晨真空演繹的「城市交響」，最特別之處是被設計師Jackson笑指為「腰痛之選」、承托力甚高的腰封，加上中門大開、盡騷結實巨胸的設計，相當搶Fo！