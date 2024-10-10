女歌手指控Beyonce老公係「淫魔」　名嘴淆底即道歉

美國饒舌天王Diddy因涉嫌連串性罪行而被扣查候審，令好多人再度關注美國娛樂圈的#MeToo事件。英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）早前邀請美國唱作女歌手Jaguar Wright於自己主持的節目《Piers Morgan Uncensored》接受訪問，受訪期間Jaguar竟然對美國樂壇天后Beyonce以及老公Jay-Z作出嚴重指控。

Jaguar表示Jay-Z與Diddy都屬「同類人」：「4年來，我唔止剩係針對Diddy，Jay-Z同Diddy都係魔頭。」而她更指他們的受害人人數超過1,000人。之後她更扯埋Beyonce落水：「我已與數百名（受害者）聯絡上。目前有3位受害人願意作證，唔單止會講有關Carter先生（Jay-Z）對佢哋做過啲乜，佢老婆（Beyonce）都有參與。佢哋係下流伴侶，做埋啲下流嘢。違背人哋嘅意願將佢哋扣留，喺人哋失去知覺時將佢哋送上飛機。皮爾斯...我只係實話實說。」節目播出後，皮雅斯前日（8日）於節目上就透露Jay-Z夫婦的律師隨後已聯絡他表示Jaguar的言論毫無根據以及完全錯誤，所以他遵守法律要求，將原訪談刪除，並向Jay-Z夫婦鄭重道歉。