陳蕾打乒乓球有板有眼　魏浚笙奮力扣殺型爆

《903 AllStar 籃球賽》將於11月23日假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena隆重舉行，「九零三人隊」熱鬥「歌星勇士隊」，於籃球場上展開連場激鬥，超強陣容蓄勢待發。10月率先舉行一連4場「熱身賽」，包括：羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽，兩隊全員加操，率先投入運動狂熱。

而乒乓球賽中，「歌星勇士隊」派出力臻、陳蕾及魏浚笙（Jeffrey），「九零三人隊」則有Jacky、Woody及占聯同兩位中學校隊成員迎戰。兩隊率先進行單打對壘，Jeffrey的「歌星勇士隊」在頭3個回合取得兩局勝利，不過在終極回合，中學校隊成員以「九零三人隊」外援身份，與「歌星勇士隊」進行22分的輪替單打，最後以22比12大勝「歌星勇士隊」，為「九零三人隊」扳回一局，戰況相當激烈。

一向熱愛打機的陳蕾，原來打乒乓球都有板有眼，更帶領「歌星勇士隊」取得勝利：「我喺疫情期間開始學打乒乓波嚟打發時間，不過好耐冇打波，多得力臻同Jeffrey各自取得5分，幫歌星隊取勝，而我就取得1分，出咗一分力，總算對自己有所交代。」Jeffrey在比賽中多次奮力扣殺，有姿勢有實際，更大受現場中學生歡迎，Jeffrey笑言：「為咗呢場比賽我練咗6年，因為我知道有好多好勁嘅對手，所以我哋3個都秘密練兵咗好耐，今日終於有得大派用場，我覺得係值得嘅。」