已故天后梅艷芳生忌　梅啟明偕女友現身宣布結婚

今日（10日）是已故天后梅艷芳61歲生忌，其胞兄梅啟明跟泰籍未婚妻查頌美（阿美）於中環大會堂外舉行記者招待會。梅啟明宣布打算結婚，公開請求母親梅覃美金和侄仔梅柏麟聯絡他，希望母親同意籌備婚禮事宜等。

約下午2時，梅啟明與阿美現身見傳媒，記者要求阿美親吻梅啟明，但阿美以未結婚不方便為由拒絕，於是梅啟明主動錫阿美3次，阿美則播放跟梅媽跳舞片段，向傳媒證明二人關係良好。梅啟明表示希望母親（梅媽）為兩人擇日及決定婚禮事宜，他說：「媽媽依家被人禁錮，之前做咗8年嘅看護被姪仔炒咗，我有日喺街見到佢，佢話阿媽好掛住我哋，叫我哋搵阿媽！」他指曾為此到執法部門備案，但對方表示證據不足，故希望透過傳媒及市民幫忙尋找母親，並強調結婚不會花費母親一毫子，問他為何選擇在阿梅生忌宣布結婚計劃？他表示希望讓妹妹知道。

問他跟第二任太太Joey是否已離婚？他表示對方已在港法庭入紙申請，問到會否擔心被指重婚？他強調「一定會搞到清清楚楚！」又指跟Joey已分居了5、6年，其實已可以單方面申請離婚，提到有指太太聲稱未能聯絡他及未收到贍養費，他指對轉了地址故未能聯絡她，並強調一直有給予贍養費。問到若然媽媽不現身是否不結婚？他確住母親一定會現身，又指自己有辦法。

談到他多年被指貪錢，他指若要貪在妹妹梅艷芳最紅的時候就要貪，但當時自己選擇到美國，更即場舉起3隻手指發誓，但卻擺錯OK手勢，經記者多次指正後說：「我對太陽、燈火發誓，我無做過一樣嘢，對唔住梅媽同阿梅，要貪嗰啲係佢身邊人！如果我有講半句假話天收！」他又再次否認封鎖Joey，並即場致電對方，當記者發現他正致電的是「阿B」而不是Joey，他解釋「阿B」是兒子的乳名，電話是Joey的，不過最後對方沒有接聽。至於阿美表示來自曼谷，稱自己有開設餐廳，強調自己並非做第三者，又指梅媽曾吩咐她照顧梅啟明，自己也一直用心及在金錢上照顧對方，又指去年曾到醫院探望梅媽，對方更攬住她大哭，表示很掛住他們。

另藝人袁詠儀亦連續14年於社交網發文，寫上「Happy Birthday」對故友作緬懷。亦有不少阿梅歌迷趁阿梅生忌，分別到「省善真堂」和大嶼山「海薈塔」向阿梅致祭。