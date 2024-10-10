莊錠欣鼓勵年輕人追夢　分享入韓團心路歷程

歌手莊錠欣(Elkie)首次破天荒參與本地大型慈善節目，獲邀為《天生我才達人秀》大滙演演出，她坦言希望透過與年輕新秀一同演出，為他們加油打氣，日前她更為此排舞，排舞師Tom亦親臨指導及監場。

Elkie事後被問到職業生涯從小演員跨越到韓國女團成員，當中有甚麼重要轉捩點時，她坦言：「我小時候以童星身份拍了6年劇集，後來漸漸發覺自己喜歡K-Pop，憧憬可以像女團一樣發光發亮，直到幾年後前公司舉行大型海選，為我打開了契機。我們首先在線上溝通，一年後我更直接前往韓國聯絡公司去爭取機會，經過幾輪遴選，最終獲錄取成為練習生。這種機會一生人可能只得一次，即使起初家人不甚理解，亦無阻我當時到韓國發展的決心，幸好後來也獲得他們支持。

她又指當時人生路不熟，還有很多文化差異需要克服，曾經試過一邊練習一邊流淚，亦經常從早上10時開始練習到凌晨2、3時，過程辛苦但絕對有所得着。

對於有志成為藝人歌手的年輕人，她亦有給予意見，她坦言：「有夢想是很奢侈的事，不要羞於啟齒，只有先肯定自己，才可發揮更多潛能。當然，在追夢的同時亦需要與現實平衡，不要完全忽視其他人的意見。」