余香凝離港開工錯過結婚周年　盼老公驚喜現身

影后余香凝和王丹妮今晚（10日）到尖沙咀出席品牌活動，兩人都穿着品牌平底鞋現身。王丹妮直言因生得高，相比起高踭鞋更鍾意着平底鞋，不過以前因為模特兒工作關係要經常着高踭鞋，不時都會發生意外。她還大方分享曾試過行騷時跣倒，大字形跌趴在地上，不過最後她站起來華麗轉身，繼續完成整場騷，獲得全場觀眾掌聲。她又言：「同埋都試過對鞋出咗事，所以最後要拎住對鞋嚟行Show。」不過現在專心做演員的他，表示已經不再行時裝騷，雖然都有接到一些品牌邀請，但都因為演員工作而推掉。

講到電影《焚城》即將上映，王丹妮透露今次電影角色是一名好硬朗的Madam，有不少好多動作場面。而問到剛拍完及下星期即將要開工的電影，王丹妮大賣關子，保持神秘感。問到是否賀歲片？她即笑說：「唔係我講㗎，你估㗎咋，同埋咁咪好玩囉，如果成日都好易估，觀眾都會缺乏新鮮感。」又言希望香港電影可以多點不同類型的片種，為大家帶來新鮮感，吸引觀眾支持港產片。

至於余香凝則表示若然隆重場合都可以着平底鞋就好，透露之前出席金像獎因為條裙太長，即使大着肚子都要着高踭鞋。又笑指老公不介意自己會高過他：「因為佢話最緊要係我靚，佢話我着高踭鞋可以凸顯到女性嘅魅力，不過着平底鞋都靚，因為我隻腳夠長。」冧爆表示雖然老公為人好老實，但間中都會甜言蜜語。

提到她與廖子妤相隔8年再合作拍的電影已煞科，她表示今次再合作二人默契十足，不需要熱身，表演都好從容：「8年前我哋同埋導演都仲好新，拍完之後都好前路茫茫，都唔知仲有冇下一部，但唔經唔覺，大家都已經拍咗好多作品。」問到電影尺度？她就笑言有接吻，但至於床上戲就賣個關子，等大家到時去看。她又透露已經接到新電影拍攝，下個月就要離開香港，會錯過結婚周年紀念日，笑言希望老公會來找自己，給自己驚喜。至於家中一對子女，她指會感不捨，不過已經準備了補償，讓他們開心一番。