J奶奈奈茶 波大志氣高

身為一般打工仔，每日為口奔馳，通常只關心有冇人工加、幾時放到假，講到要為業界出力、為同行發聲，往往顯得有心冇力！今期「世界Cup」主角奈奈茶就好唔同，為咗幫寫真女優提升社會地位，索性自立門戶，真係胸懷大志！

網上人氣王

好多女仔一聽到個「肥」字，立即皺晒眉頭，查實身材有啲肉地先多男仔鍾意，只要留意吓家陣喺日本寫真界當紅嘅人氣女優，你就會發現唔少微胖妹，好似天木純、夏來唯、本鄉柚巴，同埋今日為大家介紹嘅奈奈茶，特別係後者更加有多達500萬粉絲追隨，堪稱網上人氣王！

今年27歲嘅奈奈茶，面圓圓，眼大大，望落個樣都幾可愛，加埋笑容甜美，可以話係好有觀眾緣。講到身材，用「豐滿」嚟形容阿妹就最貼切，焦點當然落喺心口嗰對J Cup大肉彈，但其實佢個躉都幾吸引，圓潤光滑又夠翹，實在太養眼喇！

自立做老闆

出身於靜岡縣嘅奈奈茶，之所以踏足藝能界，多得老竇推動同支持。話說呢位世伯一向鍾意睇美少女偶像組合表演，眼見奈奈茶生得咁可愛，於是鼓勵佢參加偶像選拔活動，仲一口氣買咗500本雜誌以換取500次投票機會，成功造就個女勇奪「Miss Young Jump」嘅冠軍寶座，並令佢有機會加入偶像組合「Station」。之後奈奈茶一邊努力讀書，一邊從事藝能工作，唔止進軍寫真界，仲以網紅身份不斷拍片，吸引到大量網民支持。

最近，奈奈茶可以話係雙喜臨門，除咗推出首本實體寫真集，仲自組藝能事務所做埋老闆娘！佢話之所以要成立事務所，目的係為咗提升寫真女優同Cosplayer嘅社會地位，咁識得為業界利益着想，實在好抵讚！

Profile

出生地：日本靜岡縣

身高：5呎3吋

三圍：38J-25-37