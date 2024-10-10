梁非同擔正演《秦淮瑣月》　與12位舞蹈藝員共舞有壓力

由「粵劇多面手」粵劇演員黎耀威編劇與導演，黃寶萱擔任音樂設計、吳美英擔任藝術總監的全新劇目《秦淮瑣月》，將於11月30日及12月1日假西九文化區戲曲中心大劇院上演。創意班主彭美施（施姐）與王志良、梁非同、梁燕飛、梁振文等台前幕後出席記者會。

《秦》為施姐培養新一代的年青團隊第一步，起用年青花旦梁非同擔綱程瑣月角色，配搭文武生王志良與梁振文，更邀請花旦梁燕飛飾演申宛香一角。施姐表示： 「威仔（黎耀威）給我的感覺很踏實，做事很有步驟，我對威仔有200%的信心，所以每次排練都是做旁聽生。我都很想從中學習年輕人的思維是怎樣。」彭美詩更大讚音樂設計黃寶萱，指之前看過她的《霸王別姬》，很喜歡她的編曲具才華。覺得《秦》的編曲非常動聽，很有畫面。

黎耀威曾創作38齣劇本，擔任正劇導演則是首次，他表示《秦》的角色為虛構人物，要花更多時間及心思設計及創作劇本，十分大挑戰。黃寶萱則表示《秦》講述一個歌女的成長，她把很多創新的音樂編排加入劇中，令演出呈現更立體化。吳美英開心與多位年輕演員合作互相交流，盼為粵劇迷帶來新鮮感。

今次梁非同擔正正印花旦演程瑣月，她坦言有壓力，演文場戲不比武場戲易演，其中一場與12位舞蹈藝員共舞，表達唯美清新一面。今次特邀演出的花旦梁燕飛更會驚艷出場，而份演出的廖國森認為武打戲只要多熟習排練動作，觀眾就能看得出。