公園有癡女 玩謝男遊人

公園有癡女出沒，身為男遊人咪以為好過癮，事關好易畀佢哋玩到陀陀擰、腳震震！唔信？只要睇過今次介紹嘅四仔，你就會知道癡女發起姣上嚟有幾咁狼！

強導合作

擁有一對32H巨乳嘅脫界天后Angela White，點止好波咁簡單，扮演癡女更加係入型入格，而由AGW Entertainment一手炮製嘅《Fxxx Angela》，特別搵嚟6位導演John Stagliano、Jules Jordan、Mike John、Jonni Darkko、Chris Streams同Aiden Riley一齊發功，務求將佢嘅癡女魅力全方位展現！影片以公園癡女為主題，片長達5小時，每位導演各自執導一個單元故事，女主角會用盡各種色誘手段嚟勾引男人，解Bra、飛釘、露底、裸跑樣樣齊，想像力之高，唔到你唔服！

當眾自娛

若非真正癡女，點可能會喺公園當眾自娛咁變態？之不過，將呢個場面拍成四仔，又幾好睇喎，而呢套《True Amateurs #24》更加會令你大開眼界！片廠True Amateurs搵嚟Kate Dee、Chelsea Vegas、Kinsley Kane等多位癡女參演，佢哋唔止有一對激凸胸器，仲會喺片中做出各種瘋狂行為！故事講述男主角某日路經偏僻公園，突然見到有個大波熟女喺度自娛，欣賞咗一陣，諗住轉身鬆人，點知都係難逃對方魔爪，結果被玩到虛脫，認真陰公豬。

瘋狂日記

正常人嘅日記主要用嚟記低每日所見所聞，抒發一下內心感受，咁癡女日記又會寫啲咩？呢套由Xfeeds出品嘅《My Dirty Novels #1》，就將日記內容拍畀大家睇！作為呢個四仔系列嘅第一炮，片廠特別搵嚟人氣癡女Hazel Dew、Light Fairy同Nicole Brix參演，仲喺編劇上花盡心思。影片以日記形式拍攝，講述俄國癡女Hazel Dew係一名露出癖，最愛到公園裸露靚偈，順道睇吓有冇好色之徒埋身打番場友誼波，期間竟然遇上同好，於是組成癡女聯盟，經常喺公園出沒！