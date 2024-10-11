【是日通勝】

農曆九月初九

甲辰年 甲戌月 戊申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：移徙、動土、嫁娶

忌：安床、置業、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：建立人脈好日子，留意坊間消息有利投資。

金牛座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙子座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

巨蟹座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

獅子座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

處女座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

天秤座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

天蠍座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

人馬座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

山羊座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

水瓶座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

雙魚座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）虎 壓力大

鼠：財運差，做生意者最蝕底，難有進帳。

牛：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

虎：是日沖煞，運勢一般，提防壓力爆煲。

兔：心態保持踏實，事業發展可持續進步。

龍：工作上遇到不友善客戶，需步步為營。

蛇：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

馬：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

羊：健康運平平，免疫力差，易有小病痛。

猴：心理壓力大，做事有畏首畏尾的傾向。

雞：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

狗：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

豬：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

千年排演 革卦論2025年運程

宋朝易學大師邵康節先生，他的易經八卦，推演國運，到現在已經大約一千年了。大運卦為火風鼎卦，小運卦為天風姤卦，2025乙巳流年卦，澤火革卦。

革，己日乃孚。元亨利貞，悔亡。這是革卦的原文，意思是：革卦，到了己日才有誠信。開始時就亨通，適宜保持這樣，後悔自然消失。2025這一年，中國應有些革新，中國每五年來一個周期性的規劃，很多人都知道，由這個流年卦，估計中國於乙巳會有革新的規劃。

中東戰局，是現時最大的關鍵，比起美國大選，俄烏之戰，更為大問題。革卦告訴我們，中國似乎有些革新，來面對世界局勢。而這樣的變革，對香港帶來了新發展方向。革者，去舊迎新，在這轉變過程中，初初必然引起不習慣，導致亂象橫生。己日乃孚。過了這個初初之亂，誠意信心自然出現，保持順利，一切的後悔消失。

上星期的香港回歸八字，與現在的流年革卦，反映香港流年運，似乎一般般。因為世界變局，影響到中國應有所革新，而革新需要一些時間適應，才有之後的亨通。香港一個城市，八字流年的問題，引致2025年的運程有所困難。