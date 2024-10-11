娛圈單打︱辣手摧殘玫瑰　渣夫人人喊打

「嗰個係劉亦菲耶，你點可以虐待佢！」內地劇《玫瑰的故事》正在TVB熱播，劇情愈來愈精彩，觀眾亦愈來愈咬牙切齒，皆因林更新飾演的「渣夫」方協文，對劉亦菲飾演的玫瑰有近乎變態的控制欲，加埋刻薄奶奶兩面夾攻，「神仙姐姐」受盡委屈，搞到觀眾一路睇一路鬧！

好彩，最新劇情講到劉亦菲忍無可忍堅決離婚，林更新原本擁有最愛的玫瑰同大好的家庭，最終一手將幸福摧毀，抵死！話時話，玫瑰的故事其實係遇人不淑的故事，唔止香港觀眾肉緊，內地觀眾更加喊打，紛紛湧到林更新的微博痛罵渣夫，偏偏呢位渣夫不甘示弱，竟然跟網民駁嘴，仲話「不服來戰」，吹皺了一池春水。

計本欄話齋，方協文呢個角色，邊個男星來演都一定被罵爆，皆因實在太小家、太自卑、太窩囊。貴為「九億少女的夢」，林更新不怕破壞形象演出渣夫神髓，淪為「九億少女的噩夢」，證明非常有演員道德，演技亦很了得。佢曾分析角色，認為方協文出身寒微，過於自卑，先至會咁樣對待玫瑰。

身高一米八六的林更新，在十多年前神劇《步步驚心》飾演情深一往的十四阿哥，令香港觀眾對佢留下深刻印象。今年與趙麗穎繼《楚喬傳》後二搭，演出古裝劇《與鳳行》爆紅，《玫》劇渣夫一角更證明戲路甚廣。

至於「九億少女的夢」呢個朵，原來係佢打機的ID，足足用咗10年之久，但隨着年歲漸長，現已三十有六，連佢都打趣謂，九億少女早變成九億婦女了。講開又講，平時睇唔覺，但睇《玫》劇卻驚覺林更新撞樣馬國明，哈！