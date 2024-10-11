東方日報C1：倪樂琳不求有「公」組A0女團

新一屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹及季軍楊梓瑤美貌與智慧並重，在選美路上滿載而歸，愛情路上卻齊齊「捧蛋」，竟然同樣未拍過拖！倪樂琳笑言她們可組成「A0女團」出道，將來冇着落可以齊齊買「姑婆屋」。

一年一度的香港小姐競選早前圓滿落幕，倪樂琳順利摘下后冠，亞軍梁嘉莹同時獲「最上鏡小姐」，楊梓瑤則奪季軍，她們在選美賽事滿載而歸，愛情路上卻是「大輸家」，雖然美貌與智慧並重，卻同是「A0」港姐，缺乏戀愛經驗。

有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳自爆讀大學裙下無「兵」，全因自小家教甚嚴：「出街、同邊個去、幾點返都會問，最搞笑係差唔多畢業，老竇就問阿媽點解個女唔拍拖。」她透露去到大學都不愛化妝又戴眼鏡，十足「薯仔」，令追求者卻步：「自己係宅女，如果拍拖就要成日出街，好攰。」她不諱言讀書沒拍過拖很可惜：「身邊朋友都話讀書時嘅戀愛係最單純、最美好，冇同男仔操場散步、放學約會有啲可惜，希望做演員有機會彌補遺憾。」她不心急拍拖破Dry，自嘲是天選的打工仔，要待工作穩定後再作考慮，又表示拍拖不會看對方家底，不認同選港姐就是如外間所想要飛上枝頭嫁入豪門。

楊梓瑤北京有人追

梁嘉莹亦笑言因為媽媽下禁令，所以從未談過戀愛，雖然不覺可惜，但現已22歲，如果遇到有事業及責任心的合適對象，也樂於墮入愛河。楊梓瑤覺得將來尚有機會結識另一半，她說：「媽咪管得好嚴，喺荷蘭嗰陣冇人追，喺北京讀書就肯定有人追啦，但依家入咗公司，想專心工作先。」

倪樂琳得悉大家皆未拍過拖，自嘲將來可以一起買姑婆屋。她入行前曾組女團，可惜一直未能出道，心中尚有「女團夢」，笑言3人大可組成女團跳唱出道，作多方面發展。對於將來的工作，她最期待拍古裝劇，自爆小時候看《公主嫁到》時試過買髮簪模仿佘詩曼，會以阿佘為目標，盼成為實力派藝人。

梁嘉莹是非中成長

回顧選美過程，一直是大熱的倪樂琳自言甚少感緊張，唯獨是決賽前一晚突然收到消息要改舞步，不禁崩潰爆喊。面對外間的負評，她說：「決賽狀態唔好，最唔開心係人生最高峰時刻，係最醜樣嘅時刻，喊完眼又凹、面又凹，嗰排瘦到得45kg。」至於梁嘉莹覺得最大挑戰是要接受不同人的評論，不論好壞，賽後爆出寸爆吳芷靖的是非，她表示只是誤會一場，雙方已經好好談過，她亦從中學懂面對負評。而楊梓瑤直言參選初期不是熱門，負評亦相對較少，笑說：「唯一係話我有啲哨牙囉，於是決心去剝智慧齒。」她表示不會因外人的評頭品足而整容：「覺得自己好靚，冇乜好整。細個好肥，個鼻又大，但係女大十八變，讀大學之後開始瘦，因為全部同學都又瘦又靚，有壓力嘛，哈哈！」

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